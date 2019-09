Balázs tizenhét perc alatt nyert a mindent eldöntő Davis Kupa-mérkőzésen

Balázs Attila tizenhét perc alatt legyőzte hétfőn Ilja Marcsenkót a magyar-ukrán tenisz Davis Kupa-találkozó mindent eldöntő ötödik összecsapásán. A mérkőzés 6:4, 5:5-ös állásnál sötétedés miatt szakadt félbe vasárnap este.

A találkozót az előző két naphoz képest hétfő délelőtt sokkal szerényebb körítés mellett folytatták a Kamaraerdőben található teniszpályán: eltűntek a VIP-sátrak (és a VIP-vendégek egy része is), nem volt büfé és munkaidőben alig kétszázan voltak a lelátón a rendkívül nagy téttel bíró mérkőzésen. Balázs előbb elvette ellenfele adogatását, majd saját szervájánál a harmadik meccslabdát értékesítve nyert, 3-2-es győzelemhez segítve Magyarországot.

Ez azt jelenti, hogy a magyarok továbbra is versenyben vannak a Világcsoportba kerülésért, ehhez még egy meccset kell nyerniük, míg az ukránok egy osztállyal lejjebb, az Euro-afrikai zóna I. csoportjában folytatja szereplését.

"Nagyon nehéz hétvége volt, néhány labdamenet döntött csupán - mondta Köves Gábor, a magyar válogatott szakvezetője az M4 Sporton. - A páros megnyerése döntőnek bizonyult, utána a két egyes közül már csak egyet kellett hoznunk. Korábban ezt Fucsovics Marci megtette a szlovákok és az oroszok ellen is, most nem sikerült neki, de a lényeg a győzelem. Nagyon hiányzott Piros Zsombor és Valkusz Máté, ha itt vannak velünk, akkor az egyesben egy kis terhet le tudtak volna venni Attila válláról. Nehéz volt a mai nap is, iszonyú csatát vívott egymással a két játékos ebben a tizenhét percben, Attila fejben kicsit erősebb volt, ezzel nyert."

Richter Attila, a magyar szövetség főtitkára az MTI-nek annyit mondott, hogy nemzetközi mérkőzésen meghatározzák, milyen erős fénnyel kell világítaniuk a pálya széli reflektoroknak.

"Ennek elérése további nyolcvan millió forintba került volna, azt gondoltuk, ha 1-kor kezdődnek a mérkőzések, akkor le lehet játszani három mérkőzést, de az első kettő nagyon elhúzódott vasárnap, ezért nem sikerült befejezni a programot - hangsúlyozta a sportvezető, majd tréfálkozva megjegyezte: "a nemzetközi szövetség két naposra változtatta a Davis Kupa lebonyolítását, de mi maradtunk a hagyományos, három napos rendszernél."