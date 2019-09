A magyar nők a valóságosnál karcsúbbnak, a férfiak délcegebbnek hiszik magukat

Ötszáz település tízezer lakosát kérdezik ősztől: mit evett, mennyit mozgott, hol fáj.

Idén ősszel már harmadik alkalommal mérik fel kerül a magyarok egészségi állapotát az Európai Lakossági Egészségfelmérés keretében. Az adatgyűjtést a KSH és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYEI) végzi. Legutóbb 2009-ben és 2014-ben zajlott hasonló vizsgálat. Ezekből tudjuk, hogy a magyar felnőtt egy nap több mint 5 órát ül, csupán 7000 lépést tesz meg az ajánlott tízezer helyett, és mindössze 10 percet sportol az elvárt 21,5 perc helyett. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerinti, heti legalább 150 perc fizikai aktivitás a magyar lakosság mindössze nyolcadára jellemző. A mozgásszegény életmód egyik következménye, hogy Magyarországon három felnőttből kettő túlsúlyos vagy elhízott. Ez a mutató 2009 óta egyre romlik. Míg 2009-ben még a megkérdezettek 45 százalékának volt normális a testsúlya, addig 2014-re már csak a 38 százalékuknak. E vizsgálatokból az is kiderült, hogy a magyar a nők általában karcsúbbnak, a férfiak magasabbnak érzik magukat, mint ami méréssel is igazolható. Mint azt Tokaji Károlyné, a KSH egészségügyi statisztikai osztályának vezetője az idei felmérést beharangozó tájékoztatón elmondta: az ősszel induló újabb vizsgálattal 510 településen több mint tízezer, véletlen mintavétellel kiválasztott állampolgárt kérdeznek egyebek mellett az egészségi állapottal, a testmozgással, az alkoholfogyasztással, a táplálkozással, az egészségügyi ellátás igénybevételével a gyógyszerszedési szokásokkal, az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatban. A mintába került lakosokat levélben kérik közreműködésre. Ennek keretében felajánlják az elektronikus válaszadási lehetőséget is a személyes beszélgetés mellett. Mint mondta: egyre kevésbé hajlandók az emberek idegent beengedni a lakásukba, ezért a kérdezőbiztosaik fényképes igazolvánnyal keresik fel a személyes válaszadásra vállalkozókat. A válaszadás önkéntes, a résztvevők válaszadási hajlandóságát azzal ösztönöznék, hogy a KSH utazási- és sportszerutalványt sorsol ki az érintettek között. Az egészségfelmérés részeként megismétlik az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálatot is – erről Szentiványi Mátyás, az OGYÉI főigazgatója beszélt az újságíróknak. Erre a lakossági egészségfelmérésre kiválasztott emberek jelentkezhetnek önként. Aki vállalja, annak három napon át táplálkozási naplót kell vezetnie, továbbá egészségügyi szakemberek megmérik a testsúlyát, a magasságát és a derék körfogatát, és néhány táplálkozási szokásra vonatkozó kérdésre is válaszolnia kell. A fizikai aktivitást a vizsgálat keretében okosóra segítségével mérik. Szentiványi Mátyás elmondta azt is, hogy aki vállalja a tápláltsági felmérést, ajándékba egy ilyen eszközt.