Az NBV elutasította a fellebbezést, Berki Krisztián főpolgármester-jelölt marad

Pedig Puzsér Róbert szerint roppant gyanúsan gyűlt össze neki az 5000 ajánlás.

A Nemzeti Választási Bizottság elutasította az Állampolgárok a Centrumban Egyesület fellebbezését, amelyet Berki Krisztián főpolgármester-jelölt nyilvántartása vétele miatt nyújtottak be. Berki Krisztiánt szeptember 10-én vette nyilvántartásba főpolgármester-jelöltként a Fővárosi Választási Bizottság (FVB), mivel a jelölt által leadott íveken a Fővárosi Választási Iroda 962 ajánlóív ellenőrzése során 5023 érvényes ajánlást talált. Főpolgármester-jelölt a jogszabály szerint az lehet, akit legalább 5000 fővárosi választópolgár ajánlott jelöltnek. Az Állampolgárok a Centrumban Egyesület is állított főpolgármester-jelöltet, Puzsér Róbertet. Az egyesület pénteken fellebbezést nyújtott be az NVB-hez Berki Krisztián nyilvántartásba vétele miatt, a jelölt ajánlásgyűjtése és az ajánlások eredetének megkérdőjelezhető tisztasága miatt. A beadvány szerint a Berki Krisztián által összegyűjtött több mint tízezer aláírás nem közvetlenül a választópolgároktól származik, hanem illegitim forrásból. Az mindenesetre érdekes, hogy a beadott több mint tízezer szignó felét találták csak érvényesnek. Az NVB egyhangú döntéssel a fellebbezést elutasította, arra hivatkozva, hogy a beadványozó nem csatolt bizonyítékot.