Halottak is aláírtak a Mi Hazánk és a Munkáspárt jelöltjeinek Zuglóban

A külügyminiszter furcsa magyarázattal állt elő a Nemzetkori Atomenergia Ügynökség (NAÜ) közgyűlésén.

Az indokolatlan migránsozás új szintjét mutatta be Szijjártó Péter, aki hétfőn a NAÜ bécsi rendezvényén tartott beszédet. Szijjártó annak kapcsán szólalt fel, hogy az atomenergia ügynökség újabb egy évre Magyarországot bízta meg a nukleáris biztonsági munkacsoport elnökségével.

"A terrorizmus, a terrorfenyegetettség világszerte nő azzal, hogy kontrollálatlan migrációs hullámok indulnak el. Ez növeli a nukleáris fenyegetettséget is, éppen ezért fontos, hogy Magyarországot újabb egy évre megbízták a a nukleáris biztonsági munkacsoport teendőinek ellátásával" – mondta a külügyminiszter az MTI szerint.

Nehéz megérteni, elképzelni, hogy Szijjártó eközben mire gondolhatott:

Szijjártó szerint a kinevezés annak elismerése, hogy az ország „ élen jár a nukleáris biztonság érdekében tett erőfeszítésekben”. Ezt a kijelentést is érdemes lett volna még egyszer átgondolva, tekintve, hogy az Átlátszó már 2017-ben megírta: Paks 2-t konkrétan egy olyan tektonikai törésvonal felé húznák fel, ami tízezer éven belül is aktív lehetett. Ráadásul, a Roszatom egy olyan harmadik generációs atomerőművet építene nekünk, aminek építési engedélykérelmét a finn hatóságok már tavaly visszautasították - az orosz tervek pedig fennakadtak a Paks II Zrt. jogszabályi megfelelést mérő előszűrőjén is.