Vietnamban rájöttek: a kutyahús evése nem vonzó a külföldieknek

Evita nemcsak a Fővárosi Állat- és Növénykert, hanem a világ összes kecses patásának doyenje.

Evita, a Fővárosi Állat- és Növénykertben élő mhorr gazella 2001. április 27-én született a Berlini Állatparkban, így ő a világ legidősebb ilyen állata. Ez azért biztos, mert bár a pontos születési dátum az állatkerti állatoknál szokott ismert lenni, a vadonban élőkét csak becsülni lehet, a mhorr gazellák már teljesen kipusztultak a vadonból.

Evita a mhorr gazellák abszolút rekordjától sincs túl messze: a legidősebb valaha élt ilyen állat – egy Separada nevű nőstény – 19 évet és négy hónapot élt. A vadon élő példányok 10-12 évnél tovább nemigen éltek. Az állatkertekben lakó állatok rendszerint lényegesen tovább élnek, mint a természetben élő fajtársaik, hiszen nem kell megküzdeniük a táplálékért, az ivóvízért, a búvóhelyért, nem kell menekülniük a ragadozók elől, ezért sokkal gyakoribb az extrém magas élettartam is - derült ki az intézmény közleményéből.

A mhorr gazella (Gazella dama mhorr) az eredetileg Északnyugat-Afrikában őshonos dámgazella (Gazella dama) egyik alfaja. Az utolsó vadon élő példányokat az 1960-70-es években figyelték meg. Akkoriban az állatkertekben is meglehetősen ritkán tartottak ilyen állatokat, így az, hogy a faj megmaradt, elsősorban a spanyol biológus és környezetvédő, José Antonio Valverde (1926–2003) érdeme. A populáció tervszerű szaporítása az ő kezdeményezésére, Almeríában indult meg.

A program nemzetközivé válása csak az 1975 után lezajló spanyolországi politikai változások, a diktatúrából az alkotmányos monarchiába való átmenet eredményeként vált lehetségessé. Ezt követően több európai és amerikai állatkert is csatlakozott a kezdeményezéshez. A magyar főváros állatkertje 2008-ban szállt be, Evita is ekkor érkezett Budapestre. Felmenői között berlini, müncheni és frankfurti születésű állatok is vannak, ám a dédszülőktől felfelé az ősök az andalúziai szaporítóközpont lakói voltak. Evita beváltotta a hozzá fűzött reményeket, nemcsak hosszú élettartama miatt, hanem azért is, mert számos utódot is a világra hozott.