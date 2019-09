Négymilliárdért árulja az állam azt a kórházépületet, amiben Csányi magánkórháza működik

A Keszthely melletti faluban 88 százalékkal nőtt az önkormányzati dolgozók bére. De csak papíron és ezzel nem ők járnak jól.

Cserszegtomaj jobban teljesít, még az országnál is jobban – ironizált a zalai község egyik lakója, aki felhívta lapunk figyelmét a különösen béradatokra. Míg a parlamenti képviselők fizetése mintegy 70 százalékkal nőtt a legutóbbi ciklus eleje óta, a bruttó átlagbér pedig – a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vitatott statisztikája szerint – pedig 50 százalékkal emelkedett négy év alatt, addig a Keszthely melletti faluban 88 százalékkal lett nagyobb az önkormányzati dolgozók átlagjavadalmazása, miközben a polgármesteri hivatalban dolgozók bére csak 28 százalékkal nőtt. Négy esztendeje egy önkormányzati dolgozóra 260 ezer, az idén 490 ezer, míg a hivataliakra 2015-ben 436 ezer, most 559 ezer forint jutott átlagosan. (Az önkormányzat tagjai közé tartozik mások mellett a polgármester, az alpolgármester, és persze a képviselők, bizottsági tagok. A hivatalhoz pedig a titkárnőtől az előadókon át a jegyzőig a szakapparátus tartozik.) Kíváncsiak voltunk arra, hogy egy háromezres településen miből futja ilyen növekedésre. A község vezetőitől nem tudtuk meg, mert több hét sem volt elég arra, hogy válaszoljanak kérdéseinkre. Akad viszont helybeli, aki elmagyarázta, szerinte mitől lódultak meg a cserszegi bérek. Eszerint az óriási növekedés csak látszat lehet, ugyanis az önkormányzat az év végi jutalmakat is bérmaradvány terhére fizeti ki: túltervezik a bérkeretet, majd a maradványból futja jutalmakra. Méghozzá nem is kevésre. Információink szerint több milliós összegeket osztanak ki, csak éppen nem a dolgozók, hanem a képviselők és a testületi bizottságok vezetői örülhetnek. Köztük olyanok is, akik nem önkormányzati alkalmazottak. Információink szerint a faluban jár pluszpénz a középiskolai végzettség után, és persze a felsőfokú után is, ami más településeken is előfordul. Az azonban meglehetősen egyedinek tűnik, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők mindkettőt megkapják, hiszen - az indoklás szerint - mindkét kategóriában érintettek. Az önkormányzat ráadásul a képviselők jelentős részének nem munkáltatója, csak tiszteletdíjat fizet számukra. Az erről szóló rendeletek vagy testületi határozatok viszont nem ismertek, így felmerül a kérdés: ki dönt az összegekről és a kifizetésekről?

– Egy képviselő vagy egy választott tisztségviselő személyi juttatásának megváltoztatásához nem elegendő, ha a település költségvetése tartalmazza a fedezetet – mondta lapunknak egy önkormányzati ügyekre szakosodott jogász. – A törvény szerint a tiszteletdíjról rendeletben kell dönteni, az egyéb juttatásokról, mint például az eseti jutalmak, határozatra van szükség, és a jogszabály előírja, hogy ezek közérdekből nyilvános adatok. Ugyanez vonatkozik a külső bizottsági tagokra is. Abban az esetben, ha ezek hiányoznak, vagyis például egy jutalmazás ügyében nincs hivatalos előterjesztés, majd képviselő-testületi határozat, akkor a jutalom összege nem számolható el a költségvetésben. Ha mégis megteszik, akkor felmerülhet a költségvetési csalás gyanúja. Éppen ezért megkerestük a megyei kormányhivatalt, érkezett-e hozzájuk bejelentés Cserszegtomaj gazdálkodása ügyében, vizsgálták-e a helyi önkormányzat és hivatal működését? A kormányhivatal válasza szerint azonban csak az Alaptörvényben, valamint az önkormányzati törvényben meghatározott feladat- és hatáskörében jogosultak eljárni, ez pedig nem terjed ki pénzügyi ellenőrzés lefolytatására, s az önkormányzatnak sincs tájékoztatási kötelezettsége az egyes kifizetésekről a kormányhivatal felé.

Bartha Gábor, Cserszegtomaj polgármestere, Manninger Jenő országgyűlési képviselő és Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere Fotó: Facebook/Balatoni Krónika

A köz felé viszont a törvény szerint lenne. Értelemszerűen a jutalmazási szokásokra és összegekre is rákérdeztünk a falut 2010 óta irányító, elvileg független, a helyiek szerint azonban a Fidesszel erősen szimpatizáló polgármesternél – legutóbb augusztusban a körzet kormánypárti parlamenti képviselője, Manninger Jenő mellett fotózkodott egy körforgalom-átadáson –, meg szerettük volna tudni, mekkora összegekről van szó, miért kapják az érintettek, s a falu 927 millió forintos költségvetésének mekkora részét költik bérekre, jutalmakra? Választ azonban hetek óta hiába várunk: a polgármester augusztus 23-a, a jegyző szeptember 2-a óta nem válaszol a kérdéseinkre.