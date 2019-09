Öngyilkos merénylő robbantott az afgán elnök választási gyűlése közelében, 24 ember meghalt

A világgazdaság viharai megkímélik a legtehetősebb oroszokat. Idén közülük huszonketten felkerültek a Bloomberg informatikai és tanácsadó cég milliárdosokat összesítő listájára.

Az orosz oligarchák igazán nem panaszkodhatnak. A Bloomberg listájára való felkerülésüket annak köszönhetik, hogy jövedelmük az év eleje óta 36,33 milliárd dollárral növekedett. Pillanatnyilag az oroszok közül az élen Leonyid Mihelszon áll, akinek néhány hónap alatt sikerült 5,71 milliárd dollárral növelnie vagyonát, amely már meghaladja a 25 milliárdot. Az 1955-ben született Mihelszon karrierjén nyomon követhető, hogyan voltak képesek a semmiből meggazdagodni olyan emberek, akiket - tőke hiányában - kapcsolataik segítettek álmaik megvalósításában. Mihelszonnak sem volt pénze semmire, a földgázkitermeléssel és cseppfolyósítással foglalkozó „Novatek” gázipari óriáshoz úgy jutott hozzá, hogy édesapja még a nyolcvanas években átjátszotta fiának az általa vezetett állami vállalatot, aki aztán az első adódó alkalommal privatizálta azt. Bonyolult manőverek eredményeképpen Mihelszonnak még a „Szibur” petrolkémiai holdingot is sikerült megszereznie. Ezzel egycsapásra páratlan befolyásra tett szert, eközben azonban nagyhatalmú ellenségeket is szerzett magának a hazai gázpiacon. Az utóbbi időben a versenytársakkal vívott harc terepe az Északi-sarkvidékkel bővült, ahol a „Rosznyefty” olajvállalatnak nagyszabású tervei vannak, amelyeket kereszteznek Mihelszon nem kevésbé nagyszabású elképzelései. A dinamikus fejlődés bizonyítéka, hogy a Jamal félszigeten több millió eurót ruházott be Mihelszon a földgáz kitermelésébe, a cseppfolyósításba és hajózási létesítmények építésébe. Ráadásul Mihelszon több játszmát folytat egyidőben, ügyesen manőverezve a vetélytársak között, ha kell kijátszva őket egymás ellen, ha kell kompromisszumot kötve velük. Mihelszon a Bloomberg listáján a legsikeresebb oroszként a 35. helyet foglalja el. Őt követi szorosan, néha megelőzve őt, az 1961-ben született Vlagyimir Potanyin, aki legalább 3 milliárdot szedett össze hét hónap alatt. Sokat elárul róla, hogy elvált felesége 2017-ben 15 milliárd dollárban határozta meg azt az összeget, amely járna neki. Arra hivatkozott, hogy volt férjének összehasonlíthatatlanul nagyobb vagyona van a hivatalosan bevallottnál, mivel a vagyon egy részét offshore cégeken keresztül adóparadicsomokba menekítette ki. Kevesellte az eddig kapott 4,8 millió dollárt, s az értékes földterületekkel sem volt megelégedve. Potanyin karrierje is figyelemreméltó. A szovjet érában jelentős külkereskedelmi pozíciókat töltött be, de kapitalistaként is sikeresen bizonyított. Felsorolni sem lehet, mi mindent kaparintott meg a hatalomhoz fűződő rendkívüli kapcsolatainak köszönhetően. 1990-ben került az „Interrosz” külkereskedelmi egyesület elnöki székébe. Számos bankot vezetett, részvényeket szerzett olajtársaságokban, hajózási cégeknél, fémipari kombinátban. Médiaholding alapítása is fűződik a nevéhez. A világ legnagyobb palládium termelője a „Nornickel” bányavállalat elnökeként élvezheti a palládium iránti növekvő keresletet, amit az magyaráz, hogy a palládium a levegőszennyeződést csökkenteni képes autókatalizátorok alapanyaga. Potanyin tökéletes megtestesítője a politikai hatalommal összefonódó oligarchának. Volt ő már a miniszterelnök első helyettese, részt vállalt egy sor állami intézmény vezetésében, és kétség sem férhet ahhoz, hogy szoros a kapcsolata Putyin elnökkel, csakúgy, mint a többieknek. A harmadik orosz üzletember a Bloomberg listáján Vlagyimir Liszin acélmágnás, a Novolipecki Fémipari Kombinát tulajdonosa. Neki is sikerült mintegy hárommilliárddal növelnie vagyonát. Kitűnik szakértelmével, a technikai és gazdasági tudományok doktoraként számos tudományos cikk szerzője. Kohómérnökként kezdte szakmai pályafutását, számos szabadalmával is felhívta magára a figyelmet. Érdekeltségei vannak a szállítmányozásban is. Kedvtelése a lövészet, Skóciában is hódol hobbijának, ahol birtoka van. A leggazdagabbak között érdemes megemlíteni Vagit Alekperovot, a Lukoil elnökét, az olaj és gázvállalat legnagyobb részvényesét, aki az olasz Enivel összefogva több évtizedre szóló szerződést kötött mexikói szénhidrogénhelyek feltárására vagy akár Alekszej Mordasovot, aki a „Szeversztal” fő tulajdonosaként az acélgyártásban mutat fel nagy eredményeket, A Bloomberg listája eltér a Forbes év elején közzétett felmérésétől, mivel a Bloomberg az év első felének eredményeire alapozta közlését. De még ez a sorrend is képlékeny, mivel szinte hónapról hónapra, sőt hétről hétre változik. Hol az egyik, hol a másik üzletember ugrik az élre. Ezért aztán nem is a sorrend a legérdekesebb, hanem az az út, amelyet az oligarchák bejártak. Az orosz üzletemberek sikerük ellenére sem tudják megközelíteni a legnagyobbakat, akiknek a vagyona jóval százmilliárd fölött jár. Hazájukban azonban hatalmuk, befolyásuk, lehetőségeik rendkívüliek.