Hónapokon át egy vashordót csapkodva szidalmazta szomszédját egy férfi Jászdózsán

Ütemesen csapkodta a hordót, közben kiabálva románnak, hazaárulónak, tolvajnak, majomnak és prostituáltnak is nevezte az asszonyt. 195 ezer forintos bírságot kell fizetnie.



Jogerősen lezárult annak az ötvenes éveiben járó férfinak a büntetőügye, aki hónapokon át zaklatta kertszomszédját Jászdózsán. Közleményében azt írja a Szolnoki Törvényszék, az ítélet szerint a férfi szinte napi rendszerességgel állt neki az udvarába állított vashordót csapkodni, miközben hangosan, trágár módon szidta a szomszédban élő asszonyt.

A zaklatás eszközét, a hordót még 2017 végén szerezte be a férfi. Már a kezdetek kezdetén is csapkodta azt, ám akkor még csak alkalmanként. A dolog 2018 áprilisában vált rendszeressé. Ütemesen csapkodta a hordót, azzal, ami éppen a kezébe akadt, miközben kiabálva románnak, hazaárulónak, tolvajnak, majomnak és prostituáltnak is nevezte az asszonyt, aki ezt májusra elégelte meg. Május 5-én feljelentést tett. A tortúrát egyébként nem csak a hölgy, de annak kutyája is megsínylette, akit a kerítés túloldaláról érkező hangzavar minden alkalommal ugatásra, támadásra ingerelt.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezései szerint bűncselekményt, zaklatást követ el, aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, és ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A büntetlen előéletű férfit zaklatás vétsége miatt 195 ezer forint pénzbüntetésre ítélték.