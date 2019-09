Áder: nem lesz magyar szénerőmű 2030-ra

A kormány nem bánik kesztyűs kézzel a gazdákkal, akiknek egyre több ügye Strasbourgban parkol.

"Az ellenünk küldött kigyúrt kopaszok bérét is rajtunk követelik. Ez olyan, mintha az elítélttel fizettetnék ki a hóhért" - így kommentálta Ács Sándorné, a kishantosi ökogazdaság vezetője a HVG -nek legújabb perüket. Ugyanis, mint a lap cikkéből kiderül, szeptember végén kaphat még egy utolsó gyomrost az egykori kishantosi mintagazdaság:

az állam azoknak az őrző-védőknek a bérét követeli a kishantosi gazdaságon, akiket 2014-ben azért küldtek a Kishantosi Ökológiai Mintagazdaság földjeire, hogy a több mint négyszáz hektáros területen a földpályázat nyertesei zavartalanul pusztíthassák el a biogazdaság növényeit.

A választások után öt nappal történt akció 117 millió forintos kárt okozott a gazdaságnak. Arról, hogy a földet ekkor ki birtokolhatta jogosan, még bírósági döntés sem született: a tárgyalások két héttel későbbre voltak kitűzve. "A Greenpeace-től és Kishantostól 9 millió forintot követelnek az ellenünk küldött »hadsereg« bérére, és 5 milliót azért, mert a nyertesek önkényesen nem fizettek a pusztítás napjáig bérleti díjat" – magyarázta a lapnak Ácsné.

Emlékeztetőül: az egykori mintagazdaság 452 hektáros területét 2012-ben azzal vette el az állam, hogy a földjeire 10 részre osztva pályázatot írtak ki. 17 per indult az ügyben, és a kishantosiak többet is megnyertek: kimondta a bíróság, hogy az agrártárca képviselői hazugságokkal vádolták a gazdaságot, és hogy olyan is nyert a földpályázaton, aki nem indulhatott volna. Azt már senki nem vizsgálta, hogy okiratot kellett annak hamisítania, aki így jutott állami földhöz. A legfontosabb pereket is elvesztették, pedig volt olyan ügy, amely az Alkotmánybíróságot is megjárta. A Fővárosi Törvényszék azzal kereste meg a testületet, hogy a vonatkozó törvény és kormányrendelet ütközik az Alaptörvénnyel, és sérti az ENSZ Korrupció elleni egyezményét is. Az AB azonban vizsgálat nélkül visszaküldte az ügyet a másodfokú bíróságnak, amely szintén vizsgálat nélkül lezárta azt. Ez az ügy most Strasbourgban parkol.

Földet, de csak bizonyos gazdáknak



Nem csak a kishantosi mintagazdaság került padlóra a "Földet a gazdáknak" árverései után: Hortobágyon többezres juhállomány maradt legelő nélkül, és majdnem szétszedték a mezőhegyesi Ménesbirtokot is. A szintén nagyobb sajtóvisszhangot kapott bábonymegyeri ügyben a gazda ugyan idén megnyerte a perét , de közben annak költségei miatt szinte mindenét eladta.

Több földügy is a strasbourgi bíróságon parkol arra várva, hogy döntést hozzanak az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Így a Hortobágyról kiebrudalt gazdák ügye , de két másik eset is itt parkol, írja a lap: ketten is a 2014-ben hatályba lépő jogszabályi változás miatt fordult az Alkotmánybírósághoz, mivel a vonatkozó törvény magánszerződéseket írt felül. Néhány tízhektáros terület holtig tartó haszonélvezetéről van szó, amelyeket magánszemélyek kötöttek egymással, és azok úgy váltak semmissé, hogy a szerződő felek nem akarták ezt.