Vonakodnak a tagállamok a széndioxidkvóta kiterjesztésére a lakosságra, miközben a késlekedéssel egyre nehezebb lesz a klímacélok teljesítése.
Magyarországon tulajdonképpen már nem található a társadalmi-gazdasági tevékenység hatásaitól mentes táj. Városainkban azonban sokkal több zöldfelületre lenne szükség.
A multinacionális vállalat londoni rendezvényén akarták megrohamozni a színpadot, a vezetőket biztonsági őröknek kellett megvédeniük.
A GKI Gazdaságkutató szerint még a legnagyobb növekedést feltételezve se lesz képes teljesíteni Magyarország 1990-hez viszonyított, 40 százalékos 2030-as szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési vállalásait. Pedig a közös uniós cél már 55 százalék.
A tengeri emlősök bordázott bőrére hasonlító bevonattal, amellyel a teherszállító gépeket vonják be, évente 48 Frankfurt-Sanghaj járat kibocsátását lehet megtakarítani.
Uniós szemléletváltás nélkül aligha fordíthatják Orbánék százmilliárdossá dagadt szén-dioxid-kvótabevételeiket atomerőmű-bővítésre, de jövő áprilisig a pénzt valamire biztos elköltik - véli a tanulmánypályázaton vesztes GKI vezetője.
Ez az előrejelzés arra figyelmeztet a Nemzetközi Energiaügynökség szerint, hogy a világjárvány utáni gazdasági fellendülés az éghajlat számára minden, „ minden, csak nem fenntartható”.
A napon belüli ingadozásnak több oka is lehet, de leginkább a fotoszintézissel van összefüggésben a kutatók szerint.
Még mindig 40 Celsius-fokon vagy magasabb hőfokon mos az európaiak többsége.
A növekedés lassításához vagy leállításához jóval nagyobb, hosszú távú emissziócsökkentésre van szükség.
Először az Egyesült Államokban jelenik majd meg a zöld újítás.
Nagy kérdés, az ismert olajgigászok az elkövetkező évtized során képesek lesznek-e az elvárt, teljes körű környezetvédelmi átalakulásra.
Világszerte mintegy kétmilliárd tonnával csökkent, de a korlátozások lazítása után már újra emelkedik.
Az MVM Zrt. a következő hónapokban véglegesíti az átalakítás ütemtervét.
Ezzel Európa vezető szerepet játszik majd az éghajlatváltozás elleni küzdelemben – jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke.
Dupla annyi szén-dioxid-kibocsátást okoz a világ leggazdagabb egy százaléka, mint a legszegényebb 50 százalék.
Magyarország elvben támogatja, hogy az EU 2030-ra 1990-hez képest ne 40, hanem 55 százalékkal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását, de csak azután, hogy magára nézve az összes tagállam vállal legalább 40 százalékot.
Nagyratörő klímavédelmi tervei vannak Londonnak.
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter egy tegnapi konferencián bemutatta azt a feltételrendszert, amivel már "reális" lehet az Uniónak a szén-dioxid-kibocsátás-mérséklés fokozására vonatkozó, a kormányfő által három hete még abszurdnak nevezett célja.
A miniszterelnök tavalyi stratégiájával vág neki az újabb uniós éghajlati vitának: felelőtlen és alaptalan gáncsoskodás, hátha valami pénz áll a házhoz.
Ha magas marad a szén-dioxid kibocsátás, 2100-ra általánossá válhatnak a perzselő nyarak.
A válság lelassította ugyan a kibocsátást, ez a növekedés feltartóztatásában nem játszik jelentős szerepet.
Az emissziócsökkenés 86 százaléka a szárazföldi közlekedésben, az energiaszektorban és az iparban következett be. Az átmeneti csökkenés nem jelenti azonban az üvegházhatást okozó gázok koncentrációjának azonnali csökkenését.
Európában pedig mintegy 11 ezerrel csökkenhetett a légszennyezettséggel összefüggő halálesetek száma.