Megvette az XAPT Solutionst a COSMO CONSULT

A civileknek 8,7 milliárd, az egyházaknak pedig 7,7 milliárd forint jut az idén az adóbevallások egy százalékos felajánlásaiból – derül ki NAV által most nyilvánosságra hozott adataiból.

Az egyházak számára 1,49 millióan adakoztak, míg a civileknek 1,68 millió felajánlás érkezett. Az egyházaknál érdekes eredmény született, ugyanis a legtöbb pénzt – szokás szerint – a katolikusok kapták 3,2 milliárd forintot, ám a második legtöbb felajánlás 1,48 milliárd forint értében a Nemzeti Tehetség Program javára érkezett. Egymilliárd forinton felüli felajánlást kaptak még a reformátusok – és ezzel véget is ért a milliárdos egyházak listája. A civil szervezeteknél erősebb a verseny, de a legtöbb felajánlást, ahogy tavaly, idén is a Heim Pál Gyermekkórház kapta – 165 millió forint értékben mintegy 29 ezer adófizetőtől. A második legtöbb felajánlást a Bátor Tábor Alapítvány gyűjtötte össze, míg a dobogó harmadik fokára az Országos Mentőszolgálat alapítványa került – bár az elgondolkodtató, hogy a háromból két alapítvány mögött is állami költségvetési szerv áll. Az mindenesetre jól látszik, hogy az egészségügyre szívesen adakoznak az emberek, többek közt ennek köszönhető, hogy a negyedik helyen az a Daganatos.hu „alapítvány” található, a maga 80 milliós adományával, amellyel például azzal keltett feltűnést, hogy jógaközpontot építtetett. A civilek tízes listáján szerepel még két állatmentő szervezet is, a Rex kutyaotthon és a Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon is. A közéleti alapítványok közül előkelő (Top 30-as) helyen szerepel a felajánlások gyűjtésben az Szabad Sávért, a Átlátszónet és a TASZ alapítványa is, ezzel szemben a Civil Összefogás Fóruma az 580. helyen szerepel 275 adományozóval.