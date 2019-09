Patthelyzet alakult ki Izraelben

Beütemezték keddre az első hivatalos meghallgatást Donald Trump bűnvádi menesztésének (impeachment) ügyében az amerikai képviselőházi demokraták, de a Fehér Ház hallgatást parancsol a beidézett tanúknak.

Jerrold Nadler, a képviselőház igazságügyi bizottságának az elnöke történetesen az igazságszolgáltatás akadályozása vádpontjával próbál jogi fogást találni az elnökön. Trump azonban – és ez jól mutatja a helyzet fonákságát – most élni kíván a végrehajtó hatalmat úgymond régtől fogva megillető jogával, hogy megtiltsa bizalmas beszélgetések tartalmának a felfedését, vagyis, ha úgy tetszik, akadályozza az igazságszolgáltatást. A vád abból a vizsgálatból táplálkozik, amelyet Robert Mueller különleges ügyész folytatott csaknem két éven át annak kiderítésére, hogy a 2016-os elnökválasztási kampányban Trump munkatársai összejátszottak-e a választás eredményét befolyásolni próbáló Moszkvával, az ellenlábas, Hillary Clinton lejáratása érdekében. Erre a kérdésre Mueller nem talált olyan bizonyítékot, ami igenlő választ indokolna. Trump azonban elnökként igencsak rossz néven vette a vizsgálódást, és miután menesztette az azt kezdeményező akkori FBI-főnököt, magára vonta az igazságszolgáltatás akadályozásának a gyanúját is. Ez utóbbi vádpontban Mueller jelentése nem mondta ugyan ki az elnök bűnösségét, de azonosított olyan tényállásokat, amelyek értelmezhetők akár úgy is. E tényállásokat igyekszik most megragadni a képviselőházi bizottság, hogy impeachmentre okot adó tényeket tárjon fel. Három tanút idéztek be. Közülük kettőnek – Rick Dearborn volt kabinetvezető-helyettesnek és Rob Porter volt személyzeti titkárnak – Trump kerek-perec megtiltotta, hogy elmenjen a meghallgatásra. A harmadik, Corey Lewandowski, aki Trump 2016-os választási kampánycsapatának volt a tagja, megjelenhet ugyan a bizottság előtt, ám nem nyilatkozhat azokról a megbeszéléseiről, amelyeket Donald Trumppal folytatott elnökké választása után. Márpedig pontosan erre lennének kíváncsiak a demokraták - konkrétan arra, mi igaz abból, amit a Mueller-jelentés állít, nevezetesen hogy Trump felszólította Lewandowskit, „utasítsa” Jeff Sessions igazságügyi minisztert arra, hogy korlátozza Mueller vizsgálódását, különben „ki van rúgva”. Lewandowski állítólag nem akarta ezt az üzenetet átadni Sessionsnek, inkább megkérte erre Dearbornt, de végül ő sem hajtotta végre a kényelmetlen feladatot.