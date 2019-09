Döglött akna a bábszínházban

Megtörtént hát a magyar kormány első meghallgatása Brüsszelben a 7-es cikkely szerinti eljárásban. Varga Judit igazságügyi miniszter – a Fidesz-kormányzat és a kormányfő legújabb újundoka, aki arra hivatott, hogy kétségtelen tehetségével és nyílt elkötelezettségével elsimítsa a Brüsszellel folytatott vitákat – hétfőn szelíden elbeszélgetett az EU Tanácsában arról, ami nincs: a magyar demokrácia állapotáról.

A kormányfő tárgyaló aranyhalat fogott a miniszterrel: nem volt kiabálás, magyar részről teljes volt a szándék (látszata), hogy minden vitatott kérdést tisztázzanak. A 7-es cikkely atombombájáról – amely azzal fenyegetett, hogy megvonják a szavazati jogot Budapesttől – kiderült, döglött akna. Varga megint elmondhatta: megvédték Magyarországot Brüsszelben a boszorkányüldözéssel szemben.

Megvédték a semmitől, mert megint bebizonyosodott, az Unió nem tud mit kezdeni a magyar kormány politikájával. Az európai közösség testületei még mindig Majakovszkijt idézik: önagyonüléseznek. Brüsszel nem megy semmire Budapesttel, mi pedig nem megyünk semmire Brüsszellel. Az EU fél ledobni az atombombát. A demokrácia ezúttal nem csupán lassú és körülményes, hanem eszköztelen egy olyan tagországgal szemben, amely megbontja az Unió virtuális szellemi egységét; és nem akad, aki rámutatna erre a béna és bénító tehetetlenségre.

Talán mert Magyarország nem annyira fontos, mint más országok. Ha így van, azzal csak legitimálják, hogy létezik rangsor a tagállamok között. De talán mert Brüsszel semmiképpen nem akarja megbontani az európai egyensúlyt, Magyarországot véglegesen Moszkva karjaiba lökve. Inkább elnézi az "európai életforma" erodálódását.

Mondhatja hát von der Leyen, az EU új bizottsági elnöke, hogy elkötelezett az alapszerződésben megnevezett közös értékek (az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, az emberi jogok megbecsülése) mellett. Üresen kongó beszéd ez, ha Varga miniszer a meghallgatás után mindezt annyival el tudja intézni, hogy az egész eljárás a bevándorláspárti bosszúállók támadása, boszorkányüldözés. A háttérben pedig Gulyás Gergely kancelláriaminiszter Budapesten ráerősít: Magyarország megvétózná az EU következő költségvetését, ha a forrásokat "politikai szimpátia alapján osztják el". Azaz ha sikerülne keresztülvinni Brüsszelben, hogy a demokratikus normák betartásához kössék a pénz elosztását.

Be kell ismernünk: a magyar kormányfő eddig sikeresen lavírozott Brüsszelben. Puhult, amikor puhábbnak kellett látszódnia, és keményedik, ha arról a pénzről van szó, amiből a mamelukokat etetni kell.

De mindez csak a következménye annak, hogy nem tudjuk, mit is akarunk az Uniótól; mert azt továbbra is hiába várjuk, hogy helyettünk leváltsa a kormányt. De mit is tehetne az Unió egy olyan országgal, ahol Orbánt újra és újra megszavazzák?

Véget ért hát a bábszínházi előadás első felvonása, a függöny lement, kászálódhatunk demokráciát játszani a büfébe. Tessék, tessék, nincs itt semmi látnivaló.