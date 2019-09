Súlyosan rákkeltő anyaggal szennyezett fekélygyógyszert hívnak vissza a patikákból

A Hunyadi János Általános Iskola 7. és 8. osztályában a szülők elmondása szerint nincs fizika, kémia és informatika tanár.

Nem sikerült nyáron minden üres álláshelyet feltölteni, ezért most a felső tagozatos diákoknak is alsó tagozatos tanár tart matematikaórát a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában. A hírt több szülő is megerősítette, akik arról is beszámoltak: 7. és 8. osztályban nincs fizika, kémia és informatika tanár. Az intézményvezetés nem cáfolta a szülők által elmondottakat, de nem is akartak bővebben nyilatkozni. Az iskolát fenntartó Közép-Pesti Tankerületi Központ pedig állítja: az alsós tanerő megfelelő képesítéssel rendelkezik ahhoz, hogy 5. és 6. osztályban matematikát tanítson. Szeptember 30-tól pedig az informatika és fizika tanári állásokat is betöltik. A közigazgatási álláskereső portálon szeptember 17-én, vagyis bő két héttel a tanévkezdés után 685 álláshirdetést lehetett találni a „pedagógus” szóra rákeresve, további 666-ot a „tanár” címszó alatt. A hirdetések nem kis része (371) Budapestre koncentrálódik. A Közép-Pesti Tankerületi Központnál 31 elérhető álláspályázatot dobott fel a rendszer, de például a Belső-Pesti Tankerületi Központ esetében már 37-et. A Hunyadiban egyébként egész nyáron várták a jelentkezőket, a Facebookon is megosztották az álláshirdetéseket. Keresnek matematika-fizika, matematika-kémia, matematika-informatika szakos tanárt és tanítót is. – Ez nem egyedi eset, nagyon sok hasonló történtről hallani – mondta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének budapesti ügyvivője, Komjáthy Anna. Egy jó hírű belvárosi iskolában például 13-an mondtak fel nyáron, közülük többen a tanévkezdés előtti héten távoztak. De tud olyan vidéki iskoláról is, ahol „átmenetileg” az egyik angolos csoporttal is a német nyelvet oktató szaktanárnak kellett foglalkoznia. Hangsúlyozta: a meghirdetett álláshelyek csak a jéghegy csúcsát jelentik, az ellátatlan órák nagy részét gyakran a meglévő tantestület tagjai között osztják szét. Ezzel nő a munkaterhelés, de a kormány szerint ez nem gond: a hazai tanárok úgyis kevesebbet dolgoznak az átlagosnál. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár nemrég arról beszélt: a pedagógusok munkaterhelése alacsonyabb (évi 648 óra), mint az OECD-átlag (783 óra). – Ha valóban így lenne, a tanároknak hetente 18 órát kellene tanítaniuk. Ez már csak azért sem lehetséges, mert a heti kötelező óraszám minimum 22 óra – mutatott rá Tóth József, a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet elnöke. Szerinte az adatokat torzítja, hogy nemcsak a főállású pedagógusok terhelését vették alapul, hanem beleszámították az óraadói megbízással, részfoglalkoztatásban dolgozók, az órakedvezménnyel tanító iskolai vezetők, mesterpedagógusok adatait is.