Rosszul állunk a dugóranglistán

A személyi kultusz új szintjét fedezte fel a honvédelmi államtitkár, aki pólón viseli a szeretett vezető portréját.

Büszkén feszül Orbán Viktor portréja – nem is akárhol: egyik legelkötelezettebb hívén, Németh Szilárdon domborodik, arcképes póló formájában. A honvédelmi államtitkárról azt már tudni lehetett, hogy a halászlét is a miniszterelnök mosolyával ízesíti , a reklámfelületként használt pólóval azonban a személyi kultusz újabb szintjére lépett.

Németh egy Facebook-posztban vállalta nem mindennapi ízlését: a pólón Orbán portréja felett a 2030-as évszám látható –nem meglepő módon a miniszterelnök is pont eddig tervez –

a háttérben a magyar trikolór mosódik össze az uniós zászló mélykékjével, véletlenül pont úgy, hogy az EU-zászló csillagai glóriaként vagy koronaként övezik a kormányfő fejét.

Az amúgy is impozáns összképet pedig csak aláhúzza a Make Europe safe again! - felirat, ami a kormányfőt minimum Zrínyi Miklóssal vagy Hunyadi Jánossal állítja párhuzamba. A pólót egy kampánybejáráshoz vette fel a csepeli Fidesznek akciózó államtitkár, aki látogatást tett egy csepeli nőgyógyásznál és egy Repkény úti építkezésen is pózolt a munkásokkal.