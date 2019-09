A fideszes kampányteherautó cirkuszi indulót bömböltetett Karácsony sajtótájékoztatóján

Ehhez iskolásokat is kivezényeltek, bár a szülők nem tudtak róla, hogy biodíszletként használják majd a kicsiket.

Már egy hónap sincs az önkormányzati választásokig, ez az átadások szezonja. Az ügyesebb településvezetők ilyen tájra koncentrálják az elmúlt öt év fejlesztéseinek befejezését. A még ügyesebbek, mint amilyennek Borkai Zsolt, Győr fideszes polgármestere is bizonyult, pedig átadják azt is, ami már rég készen van – írja a 444.hu

Mint például a Győrhöz tartozó Győrszentivánban a már fél éve elkészült, 210 méter hosszú futópályát, aminek az átadására még a közeli Váci Mihály Általános Iskola diákjait is kivezényelték, hogy aztán a róluk készült képekkel áraszthassák el a helyi sajtót. Az átadón ott volt a település önkormányzati képviselője, Sík Sándor is, ő saját Facebook-oldalán is megosztotta a felvételeket:

A szülők szerint ez utóbbit úgy, hogy tőlük senki semmilyen hozzájárulást nem kért ehhez. Ezt az iskola igazgatója, Répásiné Hajnal Csilla az Index megkeresésére azzal magyarázta, hogy a szülőket év elején már nyilatkoztatták arról, hogy gyermekeiket a pedagógusok Győrszentivánon belül kivihetik rendezvényekre, majd idézte az iratot, amely szerint az ilyen eseményekről a média is beszámolhat, a gyerekekről fényképek készíthetők, vagyis szerinte a futópálya átadásához nem kellett külön engedély.

Amúgy eredetileg tavasszal avatták volna a futópályát, de az igazgatónő emlékei szerint akkor egy nagy eső elmosta az eseményt, és azt beszélték meg, hogy majd egy későbbi időpontban pótolják. Ez a mostani átadás volt az.