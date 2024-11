Akit a manézs szaga megcsapott

Édesanyja légtornász Richter-lány volt, édesapja neves erőművész. Cirkuszi kocsiban született a háború alatt. Szülőszobája a keszthelyi vásártér lett. De a cirkuszművészek élete már csak ilyen: nekik a cirkuszos kocsi az anyaföld. Gyökereik talán ezért is kapaszkodnak inkább a családba, a zsonglőr-, bohóc- és artistadinasztiákba. Megpecsételtetik a sorsa annak, akit a manézs illata megcsap. Kristóf István számára sem az volt a kérdés, hogy az élete árán is szórakoztatja-e majd estéről estére a közönséget, hanem hogy robusztus atyja intelmei szerint Aida elefánt idomárjaként teszi-e ezt, vagy artistaként a trapézon várva a pergő-forgó obermannt. A világ egyik legjobb fogója akart lenni, és az lett. Cary Grant is sokat tudott volna mesélni erről.