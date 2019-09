Egy fideszes politikus a neve miatt jelentett fel egy ellenzéki polgármester-jelöltet

A szekszárdi választási bizottság elutasította a feljelentést, és a jelölt vezetéknevével azonos márkanév sem foglalkozik az üggyel.

Ha kampány van, hát kampány van, nyilván nem ritka ilyenkor a már feledésbe merült ünnepélyes átadások átismétlése, esetleg földutak felszentelése, vagy bármi olyan, amivel kicsit is hülyének lehet nézni a választópolgárt. Nem történt ez másként a 444 által lekövetett szekszárdi történetben sem, amikor is az egyik helyi fideszes képviselőjelölt, név szerint Móra Viktória két helyen is feljelentette Bomba Gábor ellenzéki polgármester-jelöltet. Igen, innen már gondolhatják, hogy mi szolgált a feljelentés alapjául: Bomba polgármester-jelölt neve. Móra szerint ugyanis a polgármester-jelölt hasonló logót készített a saját nevéből, mint amilyet a közismert energiaital használ.