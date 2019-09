Nem lesz nagy verseny a honvédelmi tárca egykori ingatlanáért

Úgy tudjuk: a licitre jelentkezőnek eleve egymilliárd forint letéttel kellett megerősítenie a vételi szándékát.

Öt napig lehet licitálni a honvédelmi tárca egykori, budai ingatlanára, amelyben most a közfeladatot is ellátó az Országos Gerincgyógyászati Központ működik. A nyilvánosan meghirdetett ingatlan megvásárlásában a jelenlegi működtető a legérdekeltebb. Varga Péter Pál cége immár 15 éve bérli az ingatlant és az erről szóló megállapodásban rögzítették, hogy 2025-ig garantált e joga és még további tíz évre van opciója. Úgy tudjuk: a licitre jelentkezőnek eleve egymilliárd forint letéttel kellett megerősítenie a vételi szándékát. Hogy hányan tették le ezt az összeget, illetve ajánlott-e bárki is többet a kikiáltási árnál az hétfő délután derülhet ki. A hír igaz – kommentálta Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont alapítója és jelenlegi főigazgatója, gerincsebész egy szerdai háttér-beszélgetésen a napi.hu egy nappal korábbi írását. A portál arról tudósított, hogy négymilliárdért eladó a honvédelmi tárcának az az egykori épülete, amelyben jelenleg a Budai Egészségközpont és az Országos Gerincgyógyászati Központ is működik. Licitálni csütörtöktől hétfőig lehet a 26 ezer négyzetméteres ingatlanra. Az egészségközpont havi másfél millió forintért béreli az ingatlant. A kórházban két éve Varga Péter Pál cége mellett közvetetten tulajdonos az időközben a többséget is megszerző Csányi Sándor is. Szerdán Varga Péter Pál szavaiból egyértelműen kiderült, hogy valószínűleg csak a mostani bérlőnek lehet kifizetődő megvásárolni a Királyhágó utcai kórházkomplexum épületét. A gerincsebész szerint, ha ők nyernek, akkor megkezdődhet az a nagyszabású beruházás, amellyel az Országos Gerincgyógyászati Központ jelenlegi épülete mellé egy új önálló szárnyat építenek. A tervezett új részlegben egy helyre kerül a műtőblokk, az intenzív osztály és bővül a magánbetegek részlege is. Ha még sem ők nyernék a licitet, akkor az új kórház építésére alkalmas telek után néznek – mondta. A szűk körű háttér-beszélgetésen eredetileg Varga Péter Pál az idén áprilisban a Váci úton megnyitott új szakrendelőjét mutatta volna be a sajtónak. A 700 milliós beruházással megépült, magánszolgáltatásokat kínáló intézményre azért volt szükség, hogy csökkentsék a várakozási időket a budai szakrendeléseiken. Az új ellátóhely nyitásával az észak-pesti régióban lévő, mintegy 140 vállalati ügyfelüknek hozták közelebb az üzem- és szakorvosi, valamint a szűrővizsgálatokat.