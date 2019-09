Papp László: Hiszek a debreceni közoktatás sikerében

A cívis város első embere egyik gyermekét mégis a közel hárommillió forintos éves tandíjat szedő Debreceni Nemzetközi Iskolába íratta be.

Elismerte Papp László, Debrecen fideszes polgármestere, hogy kisebbik gyermekét a közel hárommillió forintos éves tandíjat szedő Debreceni Nemzetközi Iskolába járatja. A civishir.hu nevű helyi portálnak nyilatkozva a polgármester bagatellizálni próbálta lapunk korábbi információját , a cikk ugyanis azzal indít: a Népszava szenzációként tálalta a hírt, amiről már a „fél város tudott”. Ehhez képest az ezzel kapcsolatos kérdésünkre a városháza nem válaszolt, arra hivatkozva, hogy polgármester gyermekének taníttatása nem közügy.A polgármester a helyi médiában leszögezte, hogy ő maga rendületlenül hisz a debreceni közoktatás sikerében, de ugyanígy hisz a nemzetközi iskoláéban is, másképp nem támogatta volna teljes mellszélességgel annak létrehozását. Közölte: financiális szempontból is jól jár a város, hiszen az iskola megépítése a debrecenieknek semmibe sem került, ráadásul az intézmény üzemeltetője évi mintegy 130 millió forint bérleti díjat fizet majd az önkormányzatnak, ha eléri a teljes kapacitást, a későbbiekben pedig az iskola által kifizetett teljes bérleti díjat az ösztöndíjprogramra lehet fordítani, ha a közgyűlés így dönt.Az iskola költségét egyébként valójában a magyar állampolgárok fizették, mivel a teljes beruházást az állam finanszírozta, 3,3 milliárd forinttal. Arról sem beszélt, hogy az iskolát működtető Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak maga az önkormányzat a többségi tulajdonosa, így a fenntartás költségei is javarészt a debrecenieket terhelik majd. Márpedig ezek a költségek nem kicsik, hiszen jelenleg mindössze 56 gyerek jár a Nagyerdő közvetlen szomszédságában, egy 50 ezer négyzetméteres területen felépült modern, 7200 négyzetméter alapterületű épületbe, amelynek éves fenntartása, rezsije sem lesz csekély. Úgy tudjuk, az itt tanító, zömében angol anyanyelvű tanárok sem a honi pedagógusbért, hanem annak többszörösét kapják, ami tovább srófolja a költségeket és rövidíti a városháza büdzséjét. Papp László nemcsak nekünk, de a debreceni hírportálnak sem válaszolt arra a kérdésre, rajta kívül milyen más önkormányzati vagy állami tisztségviselők íratták gyereküket a nemzetközi iskolába, mondván, hogy magánügynek tekinti, kinek a gyereke hol és mit tanul. Sajnálatosnak nevezte, hogy pont egy iskolaépítésből kreálnak kisstílű botrányt egyes politikai ellenfelek csak azért, mert éppen kampány van. Ezzel utalt Varga Zoltán DK-s önkormányzati képviselőre, a baloldali pártszövetség polgármesterjelöltjére, aki cikkünk nyomán egy sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy már a fideszes polgármester sem bízik a saját maguk által kreált oktatási rendszerben, ezért menekítik ki sorjában ő és elvtársai a gyerekeiket az állami iskolákból.