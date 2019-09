Nem engedtek be egy férfit a vakvezető kutyájával az IKEA éttermébe

Ügyészséghez fordultak a kormánypárti városvezetés vélt visszaélései miatt a polgármester-jelöltként Csőzik Lászlót indító ellenzéki pártok és civilek.

- A dolog természeténél fogva nem nagyon ismerhetjük az igazságot, de a volt fideszes cégvezető Facebook-kiírása alapján valaki ellen nagyon kemény nyomozásnak kellene folynia, méghozzá hivatalból! – így indokolta Csőzik László, az ellenzéki pártok és civil szervezetek alkotta szövetség érdi polgármesterjelöltje azt a feljelentést, amelyet ismeretlen tettesek ellen tett.

Az általa idézett bejegyzést Szántó Erzsébet, az önkormányzati tulajdonban lévő Érdi Sport Kft. korábbi ügyvezetője tette közzé a Facebookon hétfőn délelőtt. Az írás főszereplője a város regnáló, kormánypárti polgármestere, T. Mészáros András, aki októberben ismét indul a szavazáson. A városvezetőt azt követően kezdte nyilvánosan bírálni Szántó Erzsébet, hogy a polgármester szerinte nemtelenül belekeverte a kampányba az Egerszegi-családot. T. Mészáros András a Facebook-oldalán ugyanis megosztott több olyan posztot is, amelyekben Egerszegi János, az ötszörös olimpiai bajnok úszó, Egerszegi Krisztina édesapja a polgármester és a Fidesz-KDNP-s jelöltek melletti voksolásra buzdít, s azt álltja, hogy ő is és családja is a kormánypárti indulókra szavaz.

Csakhogy T. Mészáros András egyik független-jobboldali kihívója éppenséggel a tavalyig még a helyi Fidesz-frakcióban ülő, ám aztán a városvezetéssel összekülönböző Tekauer Norbert, aki Egerszegi Krisztina nővérének a volt férje. Ezek után nem meglepő, hogy a Tekauer-gyerekek egy másik Facebook-bejegyzésben elhatárolódtak nagyapjuk megnyilvánulásától. (Amúgy a helyzet abszurditását jól mutatja, hogy az egyik kampányfotón a kormánypárti jelölttel pózoló Egerszegi János Tekauer reklámanyagát szorongatja a kezében.)

Szántó Erzsébet Tekauer jelenlegi élettársaként háborodott fel a családtagokat egymással szemben kijátszó polgármester akcióján, s Facebook-posztjában, volt önkormányzati ügyvezetőként számos bűncselekmény elkövetésével vádolta meg nemcsak T. Mészárost, hanem más jelenlegi, illetve volt Fidesz-KDNP-s képviselőt is. A bejegyzésben több visszaélésre utaló esetet is leír, állítása szerint pedig papírokkal tudja bizonyítani igazát. Az érdi ellenzék pedig ez alapján tett feljelentést a Pest Megyei Főügyészségen pénzmosás, közokirat-hamisítás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés, hamis magánokirat felhasználása, továbbá zsarolás gyanúja miatt. A Népszava birtokába jutott feljelentéshez hivatkozásként csatolták Szántó Erzsébet bejegyzését is, valamint az ahhoz feltöltött dokumentumokat is. Így például azokat a támogatói nyilatkozatokat is, amelyek szerint Szántó Erzsébet összesen hárommillió forintot adott a T. Mészáros Andrást a választáson is támogató Összefogás Egyesületnek. Szántó állítása szerint zsarolással vették rá, hogy aláírja a fizetésről szóló papírokat, pedig ő valójában egy fillért sem adott. Ahogy a feljelentésben is áll, a nyilatkozat csak arra kellett, hogy „a várostól ellopott pénzüket tisztára tudják mosni, és a kampányt finanszírozni!” A feljelentés szerint ezen pénzösszeg eredete ismeretlen. Természetesen megkerestük a feljelentés érintettjeit is. Szántó Erzsébet egyelőre nem akart a nyilvánosság elé állni, míg T. Mészáros András titkárságán kedden és szerdán is visszahívást ígérték, ám végül nem jelentkeztek. Az üggyel kapcsolatban az Indexnek csak annyit mondott, nem igazak Szántó kijelentései, míg Facebook-oldalán keddi bejegyzésében azt állította, „a megfelelő jogi lépéseket a megfelelő időben természetesen megteszem”.