Antiszemita plakáttal támadták az ellenzéki képviselőjelöltet Erzsébetvárosban

41. lett a Bartók Béla út és környéke a brit Time Out magazin 50 legmenőbb és látogatásra ajánlott városrészt összegyűjtő listájában.

A világ legjobb városaiban is van különbség a látogatók és a lakosok kedvelt helyei között, ezért a brit Time Out magazin a világ minden tájáról több mint 27 ezer embert kérdezett meg a szülővárosuk legjobb, „túlhype-olt” és legkevésbé megbecsült részeiről - írta a We Love Budapest