Egy másként drámai költözés

Ennek a képnek az esete arra is felhívja a figyelmet: a fotó olyan történeti dokumentum, amely nem mindig „beszél magáért”.

Költözést látunk ezen a képen, mégpedig abban a korban, amikor a hurcolkodók drabális stílbútorokat cipeltek magukkal otthonról otthonra, a holmit pedig lovaskocsin szállították keresztül Budapesten. Akinek jó a szeme, az azt is hamar felismerheti: a Logodi utca 63. előtt zajlik a pakolás. De vajon miért az ablakon át emelik ki a szekrényt? Lassan egy évtizede dolgozik egy civilekből álló közösség az interneten annak érdekében, hogy a Fortepan fotógyűjteménye kereshető adatbázisként is szolgáljon. Ha ezek az önkéntesek nem volnának, hoppon maradna mindenki, aki a százezernél több felvételt kínáló archívumban kutatna. Se szeri, se száma a bravúros vagy épp kalandos megfejtéseknek. Ennek a képnek az esete azonban arra is felhívja a figyelmet: a fotó olyan történeti dokumentum, amely nem mindig „beszél magáért”.

A felvétel Bojár Sándor fotóriporter hagyatékával került fel a Fortepan honlapjára, hátterét pár nap alatt, szorgos kooperációval tárták fel a derék megfejtők. Kiderült: azt a mára feledésbe merült időszakot látjuk itt, amikor 1935 őszén omlásnak indult a Várhegy nyugati oldala. A következő év elejére már tucatnyi frissen emelt, modern bérpalotát fenyegetett az összedőlés réme. Pedig csak annyi történt, hogy lebontottak egy Attila utcai ódon házikót, hogy annak helyén is egy új épületet emeljenek. Ám az alapozás gödre mögött megindult a föld, s a leginkább érintett Logodi utca 63. lakói egyszer csak azt látták, repedeznek a falak, az ajtókat pedig már nem lehet kinyitni. A nyílásokat falazással erősítették meg, de a lakók félelme nem enyhült – elsőként Sepsiszentgyörgyi Császár Istvánné fogta menekülőre, akit nemes Bíró Jenő alezredes földszinti lakásán keresztül költöztettek ki. Ezt látjuk a képen.

A történet önmagában is érdekes, igazán izgalmassá azonban az teszi, hogy ez a felvétel hosszú ideje a Jad Vasem gyűjteményében is szerepel, mégpedig azzal a jelzettel, hogy 1944-ben készült, és a gettóba való költöztetés látható rajta. Ezt persze az egész miliő, különösen a kocsira kerülő tárgyak száma és jellege is meggyőzően cáfolja – tükrös szekrényt senki sem vitt magával a gettóba –, ám a korrekcióra a pontos „megfejtés” megszületéséig esély sem volt. Ami a kép mögötti igazi történetet illeti, az szerencsére megnyugtató véget ért: a Közmunkatanács sikerrel vette fel a harcot a gravitációval, a bauxitcementből és vasgerendákból készített támfalnak hála a Logodi utca 63. ma is áll.