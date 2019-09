Valami történt a csömöri polgármesteri hivatalban

Több mint ezer orvost vár a kamara.

Eddig több mint ezer orvos regisztrált a Magyar Orvosi Kamara (MOK) által meghirdetett szombati nagygyűlésre. E fórumra várják a magyar orvosok a kormány képviselőit is, hogy követeléseikkel szembesítsék őket. „A kamara döntéshozói attól függően határoznak a további és szükséges lépésekről, hogy milyen válaszokat kapnak a nagygyűlésen a kormánytagoktól” – közölte Éger István, a köztestület elnöke az eseményről szóló csütörtöki sajtóbeszélgetésen. Az orvosi kamara azzal magyarázza a rendkívüli orvosi nagygyűlés összehívását, hogy a a tavaszi megállapodásuk ellenére sem teljesítette ígéreteit a kormány. „Megszületett az egyezség, letárgyaltuk a bértáblát, és már az aláírásra készültünk, amikor a kormány meggondolta magát, s megállapodásból nem lett semmi. Ennyire becsapva még soha nem voltunk az elmúlt években.” – fogalmazott Éger. Arra a kérdésre, hogy mitől romlott meg ennyire a kamara viszonya a kormánnyal, Éger úgy felelt: a hétköznapi ügyek intézésében jó a kapcsolatuk az Emberi Erőforrások Minisztériumával, de az érdekegyeztető tárgyalások megszakadtak. „Neki vittek minket a falnak!” – értékelte a történteket a kamara elnöke. Ezt követően gyorsan fölmérték tagjaik között, hogy meddig hajlandók elmenni. A belső szavazáson a válaszadók nagytöbbsége első lépésként a demonstrációs nagygyűlésre szavazott. A válaszokból kiderült, hogy tagok hajlandóak tömegesen felmondani az önkéntes túlmunkaszerződéseiket. A MOK a szombati erődemonstrációval követeli a tárgyalásokon egyeztetett bértábla haladéktalan bevezetését a kórházi-, a járóbeteg- és az alapellátásban. Aszerint 2022-ig a szakorvosi minimum bérnek bruttó 900 ezer forintot el kell érnie. S amennyiben ez megkapják, úgy nulla toleranciát hirdetnek a hálapénzre. Követelik továbbá, hogy a nyugdíjas korú orvosok méltatlan, diszkriminatív helyzetét szüntessék meg a nyugdíj melletti foglalkoztatás és az adózás tekintetében is. Éger István szerint foglalkozni kell az úgynevezett „non-doktori képzésben” végzettek helyzetével, továbbá elvárják, hogy a működési minimális feltéteteleit az intézményekkel tartassák be. Azaz csak az a szolgáltató láthasson el beteget, ahol a feladatra vannak szakemberek. Éger beszélt arról is, hogy a pénzügy-, a humán- és a miniszterelnökséget vezető minisztert hívták meg a nagygyűlésükre, közülük eddig csak az Emmi jelzett vissza, onnan Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár jelezte részvételét. Mint ismeretes, a MOK-nál kampányidőszak van, tart a küldöttek választása, és még idén ősszel voksolnak az új elnökségről. Az orvosi bérek tavaszi fiaskója a lehető legrosszabbkor jött a kamara jelenlegi vezetésnek, amely eddig a kedélyek lehűtésére törekedett. Annál is inkább, mert az 1001 orvos a hálapénz ellen nevű közösségen belül formálódott Újratervezés csoport a kamara átalakítását szorgalmazza. Többek között épp a gyenge érdekképviseletet rója fel a kamara vezetésének. Csütörtökön Hegedűs Zsolt, az Újratervezés szóvivője a medicalonline.hu-n arról beszélt, hogy Éger István 16 éves regnálása alatt, sőt, az elmúlt 30 évben az orvosi kamarában nem változott semmi, az eredmények is láthatatlanok. Ahogyan a kamara, úgy az ellátórendszer sem transzparens. „Éppen ezért itt az ideje, hogy töréspontra vigyük ezt a kérdést. A kamarának sokkal nagyobb lendülettel kellene beleállnia a vitába, és felhívni a döntéshozók, a lakosság figyelmét arra: már nincsenek tartalékok a rendszerben.” – mondta Hegedűs Zsolt. Közölte azt is: a kamara elnöki posztjára Kincses Gyulát jelölték, aki jártas az államigazgatásban, és rendelkezik a pozíció betöltéséhez szükséges diplomáciai érzékkel, szakmapolitikai tudással.