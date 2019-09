Feketén 50-100 ezerért már méreten felüli, kibélelt sírgödör is kapható néhány fővárosi temetőben - már Tarlós is vizsgálódik

A területért felelős államtitkár szerint a magyarok kétharmada támogatja a kormányzati humanitárius politikát.

Workshopon mutatták be a kormányközeli Nézőpont Intézet kutatását, ami alapján azt mondta Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár, hogy a magyar emberek együttéreznek a világ szenvedő keresztényeivel, kétharmaduk támogatja a kormány humanitárius politikáját. Az államtitkár a workshopon jelentette be, hogy november végén megszervezik a második nemzetközi konferenciát a keresztényüldözésről. "Az a tervünk, hogy létrehozunk egy nemzetközi szövetséget kormányok, nemzetközi civil szervezetek, valamint az Európai Unió és az ENSZ egyes programjainak részvételével, és megoldást találjanak korunk legnagyobb és legelhallgatottabb emberi jogi válságára" - mondta. Azbej Tristan emlékeztetett, hogy Magyarország volt az első, amely 2016-ban kormányzati szintre emelte az üldözött keresztények megsegítésének ügyét. Kitért arra is, hogy a Hungary Helps Program legnagyobb összegszerű részét az újjáépítések teszik ki, valamint ösztöndíjprogramot kínálnak magyar egyetemeken fenyegetett külföldi keresztény fiataloknak. Jelenleg mintegy 170 ilyen ösztöndíjas van, és a cél ezzel az, hogy ők, visszatérve, hozzájáruljanak saját közösségük megerősítéséhez - mondta Azbej Tristan. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport Zrt. igazgatója elmondta, a kétezer ember személyes megkérdezésével készült, országosan nem, kor, iskolai végzettség szerint reprezentatív felmérésben azt vizsgálták, hogy a világ bajbajutott keresztényeit segítő állami programnak milyen a társadalmi támogatottsága.