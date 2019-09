Átadták az Írók Boltja Könyvösztöndíját

Nyilvánosságra hozták a Wilhelm Raabe Irodalmi Díj idei várományosainak nevét.

A hat finalista között találjuk Terézia Morát, aki német nyelven írja műveit, és kiemelt szereplője a német irodalmi életnek. A soproni származású, fiatal szerző keresett műfordító is, Esterházy Pétertől a Harmonia Caelestis mellett a hatalmas fordítói alázatot és türelmet igénylő Termelési regényt is ő ültette át németre, ahogy Örkény István Egyperceseit is. Eddigi munkáit a legrangosabb díjakkal ismerték el, az Ingeborg Bachmann-díjat 1999-ben egy novellájáért kapta, 2013-ban Das Ungeheuer regényéért (magyarul A szörnyeteg címen adta ki a Magvető) megkapta a Német Könyvdíjat. 2018-ban a legjelentősebb német irodalmi díjat, a Georg Büchnert ítélték oda neki. Ha az idén megjelenő Auf dem Seil című regénye végleg meg tudja győzni kilenc főből, köztük a Die Zeit, a Süddeutche Zeitung, a 3Sat és a Deutchlandfunk ítészeiből álló zsűrit, akkor megkaphatja a 30.000 eurós Raabe-díjat is, és ezzel ő lesz az egyetlen a magyar származású írók közül, aki mindegyik kiemelt elismerést megkapta. Sőt, ezzel a német szerzők között is végleg az élre kerülhet.