Az újonc a Bayern és a Dortmund előtt

Az Union Berlin labdarúgócsapatának webáruháza töltődik be a leggyorsabban, marketingszakértők szerint ezzel jelentős plusz bevételre tesz szert a fővárosi klub.

Van olyan kategória, amelyben a története során első alkalommal élvonalban szereplő Union Berlin a legjobb. A fővárosi klub büszkélkedhet a leggyorsabban betöltődő webáruházzal a Bundesliga első és másodosztályának 36 csapata közül. A lüneburgi Web-Netz ügynökség hasonlította össze a csapatok internetes áruházait.



A berliniek 0,3 másodperces betöltési sebességgel végeztek az első helyen, megelőzve az SC Freiuburgot (0,6 mp) és a két nagy csapatot, a Bayern Münchent és Borussia Dortmundot (mindkettő 0,65 mp). Az egy másodpercnél gyorsabb betöltési sebesség kifejezetten jónak számít, az ügynökség statisztikái szerint a német webáruházaknak csupán öt százaléka büszkélkedhet ilyen sebességgel. Ebből a szempontból büszkék lehetnek magukra a labdarúgóklubok, huszonöt profi klubnál jutnak el kevesebb mint egy másodperc alatt a webshopba a drukkerek.

A csapatok számára létkérdés a szurkolói ajándéktárgyak sikeres értékesítése, évente 2,5-10 millió euró közötti bevételre tesznek szert ilyen módon. Nem véletlen, hogy minden csapat szezononként új mezgarnitúrákban lép pályára. Az is egyre inkább megszokott lesz, hogy a záró fordulóban már a következő idény mezében szerepelnek a csapatok, és ezek a dresszek természetesen azonnal kaphatók is a webáruházakban.

Bár a drukkerek csapatot nem váltanak, de a vásárlási kedvüket befolyásolja, ha nem érhető el elég gyorsan a kedvenc klub termékeit árusító webáruház. A Web-Netz felmérése szerint az interneten mezeket vásárló drukkerek több mint nyolcvan százaléka legalább három további terméket is vásárol magának. Akik túl lassúnak érzik a webáruház betöltését, ők a hazai mérkőzések előtt a stadionnál veszik meg a mezüket – vagy a távolabb lakók beszerzik ismerősökön keresztül -, utóbbiak azonban ilyenkor nem szoktak mást is venni, legfeljebb még egy sálat.

Mobiltelefonról is az Union Berlin webshopja érhető el a leggyorsabban, kereken 1 másodperc alatt, ebben a kategóriában a Bayern München a második (2,5 mp) megelőzve a Borussia Dortmundot (2,6 mp). A fővárosi klub eredménye ebben a kategóriában is kimagasló: 250 mobiltelefonról elérhető német webáruházat vizsgáltak meg és csak 3,2 százalékuknak az oldalát sikerült 1 másodperc alatt vagy gyorsabban betölteni.

A Google is rangsorol

A betöltési gyorsaságot figyelik a keresőoldalak is. A Google a három másodpercnél lassabban betöltődő oldalakat egész biztosan nem hozza fel a listáján az első három helyen. Felix Benckendorff a Web-Netz sporttermékekkel forgalmazó webáruházakkal foglalkozó szakértője szerint a megfelelő gyorsaság a legfontosabb követelmény. „Az áruválasztéknál is nagyobb jelentősége van napjainkban a gyors elérhetőségnek, az emberek nem szeretnek várakozni, akár 25-30 százalékkal is növelheti a bevételét egy olyan webáruház, ami gyorsan elérhető” – hangsúlyozta a szakértő.