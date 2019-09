Szmogban bőgnek fel a motorok a Szingapúri Nagydíjon

A rendezők a megoldást keresik a problémára, a futam törlése egyelőre nem szerepel az opciók között.

Szingapúrt az egyik leglátványosabb nagydíj helyszíneként tartják számon az éjszakai városi fények miatt, azonban a szomszédos indonéziai erdőtüzek miatt a városállamra telepedett a szmog, ez pedig a versenyzésre is rányomhatja a bélyegét. A szingapúri Nemzeti Környezeti Ügynökség arra figyelmeztetett, egészségtelen szintre emelkedett a légszennyezettség, ezért az emberek kerüljék a hosszabb vagy nagyobb fizikai megterheléssel járó tevékenységeket. Az F1-es versenyzők azonban erősen ebbe a kategóriába esnek, ugyanis a magas páratartalom és a 30 fok fölötti hőmérséklet miatt amúgy is ez az egyik legmegterhelőbb helyszín a versenynaptárban. A futam törlése egyelőre nem szerepel az opciók között, a szervezők azzal vannak elfoglalva, hogy csökkentsék a szmog versenyhétvégére gyakorolt hatását.



Eközben a csapatok gőzerővel készülnek a hétvégi megmérettetésre, illetve azon tanakodnak, a Ferrari hirtelen hogy tett szert ekkora motorerőfölényre az elmúlt két futamon. Az ellenfeleknek három ötletük van az olaszok megerősödésére: a Ferrari több kilowattot hoz ki az akkumulátorból a megengedettnél; a motor extra üzemanyagot éget el, amit a szenzorok nem érzékelnek; a plusz lóerők olajégetésből származnak. Mindhárom illegális lenne, ezért a riválisok a Nemzetközi Automobil Szövetséghez fordultak, de választ még nem kaptak.

Charles Leclerc két futamgyőzelmének köszönhetően a fellegekben járhat, miközben a másik Ferrari-pilóta Sebastian Vettel csalódást keltett. A négyszeres világbajnok viszont koránt sem látja annyira rossznak a helyzetét, mint azt a sajtóban beállítják. Az sem zavarja különösebben, hogy három büntetőpontra van attól, hogy eltiltsák egy futamról.

„Természetesen nem a legjobb a helyzet most, de nem is a legrosszabb. A múltban is ütöttem már ki magam, de itt vagyok, felálltam. A büntetés lehetősége nem zavar, szem előtt kell tartani a tényeket, de ez nem jelenti azt, hogy behúzom a kéziféket. Én nem látom ezt ilyen drámainak, csak előre tekintek, és nem foglalkozom mással. Nem hiszem, hogy ez ilyen rossz lenne, mint azt leírják” – fogalmazott.

Csütörtökön valamelyest tisztult a kép a csapatok jövő évi pilótafelállásait illetően, ugyanis a Haas-Ferrari bejelentette, hogy szerződést hosszabbított Romain Grosjeannal, így változatlan felállással szerepel a 2020-as idényben. Közben az is biztossá vált, hogy Robert Kubica az idény végén távozik a Williamstől, utódját még nem nevezte meg a brit istálló.