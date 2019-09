A gáz szennyezőbb a dízelnél

Az LNG nevű folyékony földgázzal üzemelő, környezetkímélőbbnek tartott nehéztehergépjárművek jobban szennyezik a levegőt a dízeleseknél – idéz a Levegő Munkacsoport egy friss európai felmérésből.

A kamionokon, használat közben végzett mérések cáfolják azt a közvélekedést, hogy az LNG-hajtás sokkal környezetkímélőbb lenne a dízelnél – állapítja meg az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetségnek (T&E) a holland állam felkérésére készített, tegnap közzétett tanulmánya kapcsán a Levegő Munkacsoport. Az eredményekből felelősen csak az a következtetés vonható le, hogy az Európai Unióban fel kell hagyni a gázhajtás támogatásával – véli a T&E-tag civil szervezet. A mérések során városban, országúton és autópályán LNG-, illetve dízelhajtású kamionok adatait vetették össze. Nitrogén-oxidokból az LNG-sek a dízeleseknél általában kétszer, de esetenként ötször is többet pufogtak ki. Legalább ilyen kijózanító, hogy az aprórészecske-szennyezés a két típusnál nagyjából megegyezett. Szén-dioxidból a szikragyújtású, LNG-s Scania és Iveco csak 3-5 százalékkal bocsátott ki kevesebbet. Igaz, a Volvo nagynyomású közvetlen befecskendezéses nehéz tehergépkocsija 14 százalékkal kedvezőbbnek bizonyult. A T&E szerint ugyanakkor a földgázbányászat és -szállítás veszteségeit, illetve a metánszökést is hozzászámítva a szikragyújtású LNG-kamionok adatai már rosszabbak, illetve a közvetlen befecskendezéses előnyéből sem marad sok. A témával foglalkozó környezetvédők mindig kétségekkel viseltettek a gázhajtás iránt - idézi közleményük Lukács Andrást, a Levegő Munkacsoport elnökét. A mostani méréssorozat igazolni látszik az aggodalmakat. Különösen fontos az eredmény az autóbuszok szempontjából. Most, hogy a villanyhajtásúak polgárjogot nyertek, hiba lenne további gázkutak, gázos infrastruktúra telepítésére fordítani azt a pénzt, amiből városainkat elektromos tömegközlekedésre lehetne átállítani – fogalmazott a civil szervezet elnöke. A mérések és számítások is igazolják a gázkamionos fuvarozás adó- és útdíjkedvezményének, illetve közvetlen támogatásának értelmetlenségét – véli Vargha Márton, a Levegő Munkacsoport közlekedési témafelelőse. E juttatások nélkül nem is érné meg LNG-kamiont vásárolni, így több figyelem összpontosulna a környezetkímélőbb megoldásokra – állapította meg. Más hozzáértők ugyanakkor megjegyzik: arról is változatlanul zajlik az élénk szakmai vita, hogy - úgyszintén a teljes életciklust, az alap- és hajtóanyagok előállítását, szállítását, valamint az elhasznált járművek hulladékproblémáit is beleszámítva - az elektromos közlekedés tényleg érdemben környezetkímélőbb-e a hagyományos, szénhidrogén-alapúnál.