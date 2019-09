Falusi idill

Van az a pénz, amiért az ember tökéletes haja is korpásodni kezd, mondta anno az egyik sampon reklámarca. Én naivan sokáig úgy gondoltam, hogy azért mégiscsak van egy határ, ami büntetlenül, arc- és hitelvesztés nélkül sem egyén, sem közösség által nem léphető át, legalábbis a nyugati demokráciákban. De nincs. Minden jel arra mutat, hogy a nemzetközi és európai politikában is van az a mennyiségű voks, olaj, információ vagy egyéb más, amiért a washingtoni és brüsszeli döntéshozóknak egyaránt gond nélkül elkezd korpásodni a hajuk.

Nemrég a Hasogdzsi gyilkosság kapcsán láthattuk, hogy a szaúdi olaj még egy újságíró meggyilkolását és feldarabolását is feledteti, s az olajkirályság ifjú hercegét továbbra is mindenki szemrebbenés nélkül öleli keblére Washingtontól Brüsszelen át Moszkváig. Az is fájt, lévén az alapvető emberi jogok és demokratikus értékek szembeköpése, ám az, ami az Európai Néppártban történik a Fidesz kapcsán, még inkább. Ugyebár eleve csak akkor lépett a Fidesz ellen a pártcsaládja, amikor a kampányban a legotrombább módon nekiment a csúcsjelöltjüknek, és az ugyancsak néppárti bizottsági elnököt Soros Györggyel együtt óriásplakátokon kiáltotta ki a Gonosz megtestesítőjének. Addig, míg „csak” a demokratikus jogállamot bontotta és csúfolta módszeresen, egy ejnye-bejnye sem volt, legfeljebb néhány renitens néppárti igennel szavazott a Sargentini jelentésre. A büntetés egy ideiglenes felfüggesztés lett a kirakatban, a döntést pedig álszent módon tovább halogatja a Néppárt. Úgy tűnik, a novemberi kongresszusán sem mutat ajtót a Fidesznek, bár azt sem vállalja fel, hogy minden rendben Orbánnal és pártjával.

A néppárti vizsgálat valószínűleg elhúzódik, mondják brüsszeli források. Ezen már csak nevetni lehet, bár elég rossz vicc 9 év Fidesz- és Orbán-kormányzás után. Itt, ebben a Fidesz oligarchák által zsebre vágott, megfélemlített és megalázott, Patyomkin-demokráciává vált Magyarországon csak annyit mondhatunk, 13 EP-voks miatt már betegesen korpásodik a néppárti vezetők haja.