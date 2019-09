Úton van telelőhelyére Zoltán, a fekete gólya

Németországban 1,4 millióan tüntettek a klímaváltozás ellen pénteken, közölte a szervező, a Fridays for Future (Péntekenként a jövőért) elnevezésű nemzetközi mozgalom helyi szervezete - írja az MTI. Eszerint Berlinben tartották a legnagyobb, 270 ezer fős megmozdulást. Hamburgban 100 ezren, Kölnben 70 ezren vonultak az utcákra, és számos kisebb városban, köztük Münsterben és Freiburgban is több tízezer ember tüntetett. Az aktivisták országszerte csaknem 600 megmozdulást szerveztek a svéd Greta Thunberg által indított mozgalom 40. pénteki tüntetéssorozatára. A legtöbb eseményen a központi témák között volt a szövetségi kormány ugyancsak pénteken elfogadott klímavédelmi programja. A mozgalom élesen bírálta és elutasította a tervet, hivatkozva a többi között arra, hogy a kormány tervében szereplő kibocsátás-kereskedelmi rendszer helyett sokkal egyszerűbb és hatékonyabb lenne megadóztatni a szén-dioxid-kibocsátást. Egy pénteken ismertetett felmérés szerint a németeknek kiemelten fontos az éghajlatváltozás feltartóztatása. Az ARD országos köztelevízió megrendelésére készített közvélemény-kutatás alapján a lakosság 63 százaléka szerint a klímaváltozás elleni küzdelem még a gazdasági növekedésnél is fontosabb ügy. A tavaly augusztusban indult Péntekenként a jövőért mozgalom a németek 40 százaléka szerint erősen, további 12 százaléka szerint pedig nagyon erősen befolyásolja a német belpolitikát - mutatták ki az ARD Deutschlandtrend nevű felméréssorozatának új adatfelvételével. Az MTI emlékeztet, hogy a mozgalom indulásával párhuzamosan megerősödtek a Zöldek. A baloldali irányultságú ellenzéki ökopárt országos támogatottsága tavaly augusztusban 14 százalékos volt, és a szavazatok 23 százalékát szerezné meg, ha most vasárnap lenne a szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás. Ezzel a második számú erő lenne a Kereszténydemokrata Unió és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége után, amely a szavazatok 27 százalékát gyűjtetné össze az Infratest dimap közvélemény-kutató intézet felmérése szerint. A távirati iroda azt is kihangsúlyozta, hogy a német rendőrség alacsonyabb számokat állapított meg, mint amit a Péntekenként a jövőért mozgalom közölt.