Pert vesztett az Emmi: nem titkolhatják tovább, mi lesz a gyerekekkel a Fóti központ felszámolása után

A per során az is kiderült, hogy a tárca nincs birtokában a gyermekváros bezárása szakmai tervének.



Az Emberi Erőforrások Minisztériumának ki kell adnia a fóti gyermekközpontban elhelyezett gyerekek további ellátásra vonatkozó adatokat – így döntött a Fővárosi Törvényszék a csütörtökön meghozott elsőfokú ítéletében, írja közleményében a Magyar Helsinki Bizottság . A tárca nem titkolózhat tovább arról, hogy a különleges ellátást igénylő gyerekek, illetve a felnőtt kísérő nélküli menekült gyerekek 2019. május 31. utáni ellátására pontosan mely helyszíneken, mely intézményekben kerül sor. A bíró ítélete szóbeli indoklásában elmondta:

a kért adatok kapcsán teljesen mindegy, hogy azok döntéselőkészítő adatok egy folyamatban lévő ügyben, vagy olyanok, amelyekkel kapcsolatban már megszületett a döntés, mindkét esetben nyilvánosnak kell lenniük.

A kormány februárban kész tényként jelentette be a fóti Károlyi István Gyermekközpont megszüntetését és az ott élő gyerekek átköltöztetését. Az illetékes tárca sem annak elfogadható magyarázatát nem adta, hogy mi szükség felszámolni a jól működő és a gyerekek speciális helyzetének megfelelő ellátást biztosító intézményt, sem arról nem volt hajlandó nyilatkozni, mi fog a gyerekekkel történni, hova viszik át őket, és milyen körülményekre számíthatnak.



A gyerekek jövőjét illető közérdekű adatokat Szél Bernadett független képviselő március elején kérte ki, de a minisztérium megtagadta azok kiadását: csak annyit válaszoltak, hogy döntéselőkészítő adatokról van szó, amelyek 10 évig nem nyilvánosak. Szél innen már a Helsinki segítségével vitte tovább az ügyet, és bírósághoz fordultak.

A per során kiderült egy érdekes körülmény is: a tárca nincsen birtokában a fóti központ bezárása szakmai tervének, ezért a bíróság az erre vonatkozó kereseti kérelmet elutasította. A jogvédők úgy fogalmaznak ezzel kapcsolatban: igencsak különös, hogy egy ilyen volumenű változtatásról semmilyen tervvel nem rendelkezik a szaktárca, és minderre csak a per során jön rá.