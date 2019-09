Rendőrök razziáztak az önálló indulása miatt Fideszből kizárt egykori alpolgármesternél Szentesen

Komjáthi Imre arra figyelmeztette a Suzukit: ha nem hagyják jogszerűen működni az alapszervezetet, még több hasonló demonstrációt szerveznek.

Helyezzék vissza a munkahelyére Szakács Gábor szakszervezeti vezetőt, hagyják jogszerűen működni a Vasas alapszervezetét, illetve tárgyaljanak velük - többek közt ezért demonstráltak pénteken az esztergomi Suzuki gyárnál a szakszervezet tagjai, illetve mások mellett Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke. Komjáthiék a gyár kapujánál akcióztak, mint közvetítésükben mondták, azért, hogy a biztonsági szolgálat figyelmét magukra vonják. Eközben



egy társaság hivatalos gyárlátogatást színlelve bejutott az épületbe, majd "jogod van a szakszervezethez" feliratú pólókban vonult végig a gyártósorok mellett.

Ők végül egy rövid ülő demonstrációt is tartottak. Eközben - míg a biztonsági szolgálat a kitessékelésükkel próbálkozott - egyikük arról beszélt, rengetegen mutatták ki támogatásukat feléjük odabent.



Komjáthi arra figyelmeztette a Suzukit: ha továbbra sem működnek együtt a szakszervezettel, még több hasonló akciót szerveznek.



Szakács egyébként több mint 14 éve dolgozott a gyárban, ezalatt szalag melletti munkásból részlegvezetővé léptették elő. Nem volt rá panasz, februárban mégis munkájának minőségét kifogásolva bocsátották el. Az eset óta a Vasas és a cég menedzsmentje vitában áll egymással. A Suzuki ugyanis nem fogadja el a helyi szakszervezet létezését, holott annak már mintegy 300 tagja van, néhányuktól a tagdíjat is maga a cég vonja és továbbítja a Vasas felé. Ennek ellenére nem engedik be az érdekvédőket a gyárba, és tárgyalni is csak postai levelezés formájában hajlandóak.