Feljelentést tett a nyíregyházi ellenzék a plakátjai eltüntetése miatt

Patthelyzet alakult ki Nyíregyházán. Míg a Fidesz plakátjai gond nélkül kint lehetnek a villanyoszlopokon, addig az ellenzék még csak pontos információt sem kapott sajátjainak elhelyezéséről. Kifogást nyújtottak be a helyi választási bizottsághoz.

A fideszes vezetésű Nyíregyháza villanyoszlopainak hirdetéseit bérleti jog alapján az Orbán-közeli üzletember, Garancsi István érdekeltségébe tartozó ESMA Reklám Zrt. kezeli. Az ellenzéktől ezért megkeresték a bérleti joggal rendelkező céget, hogy adjon árajánlatot 100 darab, a cég által forgalmazott lengőplakát, valamint 1000 darab villanyoszlopon egyedi reklámhordozó kihelyezésére. Válaszul az ESMA a 100 darab lengőplakátra megküldte az ajánlatot (amit az ellenzék nem fogadott el), de az egyedi reklámhordozók és választási plakátok vonatkozásában azt közölte, hogy az oszlopok tulajdonosával kötött szerződésükre tekintettel nem áll módjukban oszlophasználati engedélyt vagy ajánlatot adni. Hozzátették, az egyedi választási plakátok ügyében az E.ON-t kell keresni. Az E.ON azonban előzőleg úgy tájékoztatta az ellenzéki érdeklődőket, hogy az ESMÁ-val kell a kérdésben megegyezni. Ettől kezdve pedig sem az E.ON, sem az ESMA nem válaszolt a megkeresésekre. Ekkor már egyébként sorjáztak választási plakátok a villanyoszlopokon,

és mit ad isten, az mind egy szálig egyedi reklámhordozókon elhelyezett Fidesz-plakát volt.

Aranyos Gábor, az ellenzéki összefogás kommunikációs vezetője azt nem vonta kétségbe, hogy a nagyobbik kormánypárt kapott engedélyt a választási plakátok elhelyezésére, éppen ezért nem érti, hogy az ellenzék miért nem kapott erre sem engedélyt, sem ajánlatot. A patthelyzet kialakulása után ezért úgy döntöttek, hogy ők is elhelyezik egyedi plakátjaikat a villanyoszlopokon, az eredetileg tervezett 1000 helyett 250-et ki is raktak. Erre a z ESMA határidő megjelölése nélkül figyelmeztette az ellenzéki összefogást, hogy távolítsa el a szerintük jogtalanul kihelyezett plakátokat, azonban azok másnap reggelre már el is tűntek.

Csakhogy a plakátokat nem az ellenzéki aktivisták távolították el, hanem Nyíregyháza Hatósági Főosztálya - mint később kiderült, a jogtulajdonos ESMA kérésére.