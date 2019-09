Gázrobbanás volt a régi józsefvárosi piacon, ketten súlyosan megsérültek

De lebukott.

Több mint 1100 tő vadkendert találtak a rendőrök Orosházán egy tanya mögötti területen, a mkukorica között - írja a police.hu . A gyanú szerint kábítószert tartalmazó növények mellett a nyomozók a termesztéshez szükséges eszközöket is lefoglaltak. Az Orosházi Rendőrkapitányság az ültetvényt telepítő 47 éves orosházi férfit, R. Attilát kábítószer birtoklása miatt őrizetbe vette. A gyanúsítottnak élettársa és két férfi is segített a növények gondozásában, ellenük is büntetőeljárást indítottak.