Dübörög a kormánypárti kampány: hatezer forintot kap minden Ferencvárosban élő 65 éven felüli

Heves kampány folyik a választók meggyőzéséért: Ferencvárosban például éppen októberre időzítették azt az új programot, amelynek következtében évente egyszer hatezer forintot kap minden kerületben élő 65 éven felüli „a tisztelet és a megbecsülés” jeléül.

A 65+ nevezetű programot már reklámozzák is Ferencváros-szerte, Bácskai János, fideszes polgármester aláírásával. A kezdeményezés szerint az idősek világnapja október 1-jére esik, ezért 2019-től kezdve minden évben egyszer nettó hatezer forintot kap minden 65 éven felüli ferencvárosi lakos, „a tisztelet és a megbecsülés” jeléül. Az időseknek nincs más dolguk, csak regisztrálniuk kell a ferencvárosi önkormányzatnál.

A figyelemre méltó időzítés felveti, hogy szimpla kampányfogásról van csak szó, de kérdésünkre ezt a IX. kerületi önkormányzat határozottan tagadta. Leszögezték ugyanis, hogy az időskorúak támogatását „mindig is kiemelt feladatként tűzték zászlóra", a 65+ programról pedig június 27-én döntöttek Kállay Gáborné alpolgármester előterjesztésére. Ekkor fogadták el a ferencvárosi internet támogatásról, a ferencvárosi diákbérlet-támogatásról szóló előterjesztést, valamint ekkor döntött a képviselő-testület arról is, hogy a ferencvárosi iskolakezdési támogatás összegét 6 ezer forintról 12 ezer forintra emeli.

Szabó Attila, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) munkatársa kérdésünkre azt mondta, bár etikai kérdéseket felvet az önkormányzati kampány végére időzített szociális juttatás, nincs ok arra, hogy jogi eljárás induljon az ügyben. Amíg ugyanis nem jelenik meg az ilyen akcióknál a direkt kommunikáció - azaz a szavazásra való buzdítás -, addig nincs mit vizsgálni. Az ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a juttatás igénybevételéhez a ferencvárosi nyugdíjasoknak kérelmet kell benyújtani, ehhez pedig nyilván több személyes adatot is meg kell adni. Szabó Attila szerint mivel kifizetésről van szó, ez is jogszerű, addig, amíg nem adják át jelölteknek az információkat. – Persze az soha nem derülne ki, ha mégis kikerülnének az adatok – jelezte a szakértő.

– A kérelmező adatait a szakiroda által használt szociális programban tároljuk. A kérelmező ügyében keletkezett iratanyag – az iratkezelési szabályzatnak megfelelően – minden esetben a hivatal irattárában van, a későbbiek folyamán az iratkezelési szabályzat szerint selejtezünk – magyarázta erre reagálva az önkormányzat.

Szabó Attila azt is felelevenítette, nemcsak kormánypárti kampányban fedezhetünk fel pontos időzítéseket: Botka László, Szeged szocialista polgármestere szintén az idősek világnapja alkalmából kedvez a nyugdíjasoknak.