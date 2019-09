Kalifornia pert indított az amerikai kormány ellen a kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó döntés miatt

„Kalifornia soha nem fog engedélyt kérni Washingtontól azért, hogy megvédhesse családjai és gyermekei egészségét és biztonságát” – közölte a kormányzó.

Kalifornia pert indított a szövetségi kormány ellen a kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó döntés miatt – jelentette be Xavier Becerra kaliforniai államügyész pénteken Sacramentóban. Donald Trump amerikai elnök szerdán a Twitteren tudatta: a kormány megvonja Kaliforniától a szövetségi engedélyt, hogy önállóan határozza meg a kipufogógáz-kibocsátási szabályait. Az elnök egyben azt is közölte, hogy a szövetségi kormányzat új károsanyag-kibocsátási szabályozást tesz közzé. Ez várhatóan a korábbi szigorításokat lazító egységes károsanyag-kibocsátási szabályzó lesz. Kaliforniának régóta joga volt az önálló döntésre az ügyben, és ennek megfelelően a tagállam júliusban négy autógyárral – a Forddal, a Hondával, a Volkswagennel és a BMW-vel – külön megállapodást írt alá, amelyben az érintett gyárak a jelenleg érvényben lévő szövetségi szabályozásnál szigorúbb károsanyag-kibocsátási normák tiszteletben tartására vállaltak kötelezettséget. A Trump-kormányzat szerint azonban a kipufogógáz-kibocsátás szabályozásának nem tagállami, hanem szövetségi hatáskörnek kell lennie. Gavin Newsom, Kalifornia demokrata párti kormányzója már szerdán „politikai bosszúnak” minősítette a döntést.



„Kalifornia soha nem fog engedélyt kérni Washingtontól azért, hogy megvédhesse családjai és gyermekei egészségét és biztonságát” – mondta a kormányzó.

Elaine Chao közlekedésügyi miniszter csütörtökön közölte: az országos közlekedésbiztonsági felügyelet (NHTSA) előzetes joga az országos normák megállapítása tagállami szinteken is. Xavier Becerra államügyész pénteken azzal érvelt, hogy a szövetségi legfelsőbb bíróság 2007-ben már precedens értékű döntést hozott, amely kimondja, a károsanyag-kibocsátás normáinak tagállami meghatározása nem befolyásolja a közlekedésbiztonsági felügyelet szabályalkotását, vagyis a tagállami döntéstől függetlenül a szövetségi hivatal még megállapíthat országos szabályzókat. Kalifornia perkérelméhez még 22 tagállam és külön három nagyváros, New York, Washington és Los Angeles csatlakozott. Elemzők szerint a vita hátterében nemcsak a szövetségi kormány várható új szabályozása húzódik meg, hanem az is, hogy Washington nem akarja kiengedni a kezéből az autógyárakkal folytatandó tárgyalásokat.