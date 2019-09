Derült, meleg idővel búcsúzik a hét, de aztán jön a fordulat

A miniszterelnök félórás, érzelmes kitérőktől mentes beszédet tartott a Fratelli d'Italia kongresszusán.

Félórás beszéddel indított Orbán Viktor szombaton Rómában, a Fratelli d'Italia (Olaszország Fivérei) jobboldali párt Atreju című rendezvényén – írja a szónoklatot szemléző hvg.hu . Orbán felszólalása alatt visszaszólt a neki szintén üzenő Giuseppe Conte baloldali kormányfőnek is, beszédében pedig a Magyarország és Olaszország történelme közötti hasonlóságokat és különbségeket emelte ki.

Mi, magyarok majdnem ötven évig éltünk orosz elnyomás megszállás alatt, önök ezalatt szabadságban éltek – mondta Orbán példaként az eltérő életszemléletre, aztán a két ország közötti kapcsolatot szemléltetve felhozta az Illy kávé példáját, amelyet egy Magyarországról kivándorolt család alapított. Majd megemlítette a Ragazzi di Buda című 56-os olasz dalt, amelyet – amint szóba hozta – felállva és tapsolva kezdett énekelni az egész csarnok, beleértve az Orbánt meghívó párt elnökét, Giorgia Melonit is. Meloni egyébként azért hívta el a rendezvényre a magyar miniszterelnököt, mert a visegrádi országok között is modellértékűnek tartja a magyar államot, határainak és identitásának védelme miatt.

Magyarországot Orbán beszédében konzervatív struktúrájú országként jellemezte. A magyar politikai térben az önök elnöke (Fratelli d'Italia) középen helyezkedne el, én tőle kissé jobbra állok – fejtegette az egyébként Mussolinit nosztalgiával emlegető szélsőjobboldali párt rendezvényén.

Nem kellett sokat várni arra sem, hogy Orbán bedobja az itthon már jól ismert frázisokat:

Brüsszelben támadják a magyar berendezkedést;

nekünk meg kellett küzdenünk a szabadságért, amit mások készen kaptak;

2015-ben invázió indult el Európa felé, a bevándorláspárti vezetők pedig ezt támogatják, mert így szavazókat importálnak.

Az MTI összefoglalója szerint megjegyezte azt is, hogy „izgalmas napok jönnek a nemzetközi politikában”, jön az osztrák, a lengyel választás, Magyarországon önkormányzati választás lesz, és várjuk Olaszországot is, hogy „visszatérjen a klubba”. Orbán beszélt arról, hogy Magyarországon az elmúlt években kidolgoztak egy politika- és államelméleti modellt, felépítették a kereszténydemokrata államot. Kifejtette, hogy a modell három pillérre épül, ezek a család, a nemzet és a keresztény szabadság. A modell alapja pedig a 2011-ben elfogadott új keresztény alkotmány – közölte. A családról ismételten azt mondta: ez egy férfi és egy nő szövetsége, minden gyermeknek joga van apához és anyához. Ismertette a családtámogatási rendszer elemeit, és közölte, „ennek ellenére a dolgok nincsenek rendben”, mert még mindig sokkal kevesebb gyermek születik, mint amennyire szükség lenne. Kijelentette, hogy nem támogat olyan politikát, amely a hiányzó gyermekeket migránsokkal akarja pótolni. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az olyan gondolkodásúak, mint „mi Magyarországon és itt Olaszországban”, kisebbségben vagyunk az európai politikai elitben, de többségben a nép és az emberek között. Az ellenfeleink nagyok, gazdagok erősek és jól szervezettek, ezért nekünk igazságtalanul nehéz harcot kell vívnunk a jó ügyért – mondta. Hozzáfűzte: ez így is marad, de nem szabad önsajnálatba esni, hanem annak a mondásnak megfelelően kell élni, hogy

„bízzál Istenben és tartsad szárazon a puskaport!”

Orbán Viktor reagált Giuseppe Conte megszólítására is, igaz nem a kérdésre válaszolt: "hallottam, hogy délután kollégám azt javasolt önöknek, hogy faggassanak engem arról, hogy Magyarország miért nem segíti Olaszországot a menekültek átvételével" -mondta a magyar miniszterelnök, aki szerint van, amiben tud segíteni Magyarország Olaszországban, de a menekültek kvóta szerinti átvételében nem. Conte valójában azt vetette fel,

hogy Orbán Viktor és a V4-ek miért hagyták cserben a Ligát vezető Matteo Salvinit,

miért nem léptek ki az Európai Néppártból, hogy nemzetközi pártcsaládot ( Európai Szövetség az Emberekért és Nemzetekért) alapító olasz szövetségesük mellé álljanak.