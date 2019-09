Orbán az olasz szélsőjobboldal rendezvényén: önöktől kicsit jobbra állok

Tíz kiló krumplit 300 forintért, Hoffmann Tamás ajánlásával lehetett kapni szombaton a XI. kerületben.

Dübörög a krumplikampány Újbudán – mutat rá az Index Mindeközben Ma rovata. A XI. kerületben, szombat délelőtt kedvezményes krumplivásárt tartottak: az önkormányzati akció során mind a felhíváson, mind pedig a helyszínen a fideszes Hoffmann Tamás arcképét tették ki, talán étvágygerjesztőként. A szombati napon a XI. kerület rengeteg pontján a kerületi lakosok 10 kilogramm krumplit vehettek 300 forintért.

A Budai Parkszínpad melletti helyszínen hatalmas volt a sor, közel fél órát is sorba kellett állni, hogy valaki hozzájusson a krumplihoz. Viszont a lakcímkártya ellenőrzésén kívül más adatgyűjtés nem történt, senkinek sem kellett aláírnia semmit a Fidesznek: elég volt befizetni a 300 forintot, és el is lehetett vinni a zsák krumplit.Na meg egy rakott krumpli receptet is az újbudai polgármester ajánlásával - írja a portál.