Hatszáz gyerek imádkozott a „nemzet vezetőiért” a Parlamentben

Jövő hét elején már egyre többfelé kell számítani esőre, záporra, zivatarra.

Vasárnap még alapvetően napos lesz az időjárás, de hétfőre teljes fordulat következik be időjárásunkban – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből. A nap folyamán nagyrészt derült idő lesz, csak délután növekszik meg nyugat felől a fátyolfelhőzet. Estig nem valószínű csapadék. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödik a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken 0, -1 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között várható. Jövő hét elején már egyre többfelé kell számítani esőre, záporra, zivatarra.