Klubrádió: élő kapcsolat

Ismét sikeres volt a Klubrádió őszi közönségtalálkozója. Mostantól várják a pénzbeli felajánlásokat, hogy továbbra is szólhasson ez az adó.

A Klubrádiónak kétségkívül rengeteg barátja van. Kiderült ez már a korábbi években is, hiszen a hallgatók pénzbeli adományai jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy még egyáltalán működni tudnak. És látható volt szombaton is az immár nyolcadik alkalommal megtartott Szörp Szóda Fesztiválon. Ez egyfajta közönség-találkozó minden ősszel és egyúttal bevezetője a túlélési gyakorlatnak. Így nevezi ugyanis Arató András, az igazgatóság elnöke azt a most indult három hetet, amikor újra várják barátaik felajánlásait. Biztos, hogy nem csak a jófajta ételek vonzzák a közönséget. Pedig ezúttal is volt főzőverseny, készült többek között pincepörkölt, babgulyás és thai leves, az utóbbit előállító csapat – Pataki Gábor főszerkesztő irányításával – szerezte meg az első helyet. Ám a résztvevők ilyenkor találkozhatnak és beszélgethetnek a népszerű műsorkészítőkkel, emellett pedig tartalmas produkciókkal is szórakoztatják az érdeklődőket. A program mese-délutánnal indult. Immár 15 éve szeptember 30-a – Benedek Elek születésnapja - a magyar népmese napja. Ebből kiindulva elhangzott három klasszikus – a hazugságról, a szegénységről és a kapzsiságról – Galkó Balázs avatott tolmácsolásában. A Klubrádió három műsorvezetője – Dési János, Para-Kovács Imre és Szénási Sándor – pedig megírták ezek mai változatait, a nemzeti együttműködés rendszerére hangszerelve. Mindezt betetőzte Bródy János három, immár klasszikussá vált dala, vagyis minden adott volt a sikerhez. Ezúttal először adták át az Arany Zebra díjakat. Közismert, a Klubrádió logóján látható ez az állat. S hogy miért éppen ő? Erre Arató András adott lapunknak magyarázatot. „A zebra a szabadság szimbóluma. Csíkos, nem vonalas, nem lehet idomítani, nincs belőlük két egyforma". Ahogy egyébként a rádióban hallható munkatársakból sem. Közülük ketten vehették át az újfajta elismerést. A közönségszavazást – nem meglepő módon – Bolgár György nyerte. Megbeszéljük című műsorával immár évtizedek óta állandó kapcsolatban van a hallgatókkal, akik már igénylik is ezt a fajta megszólalási lehetőséget. A rádió vezetősége pedig szakmai díjjal jutalmazta Neumann Gábort, aki sok adásban bizonyíthatja műsorvezetőként, hogy vérbeli, profi rádiós. Mindketten egy zsiráfhoz hasonlító zebrát is kaptak.



Arany Zebra-díj

A Szörp Szóda Fesztiválon, amelynek elnevezése – ugyancsak Arató szerint – arra utal, hogy a kedvesség és a józanság vezérli őket, volt még nagyszerű zenei program is. Ezúttal vették fel a Kinevetsz a végén?! című műsor következő adását is, Aratóval, Para-Kováccsal, valamint Gálvölgyi Jánossal, Zentai Péterrel és Borgula Andrással. A közönség láthatóan jól érezte magát, ráadásul az időjárás is a szervezők kedvében járt. A rádiósok bíznak benne, hogy most már tartósan rájuk süt a nap és még sokáig folytathatják magas színvonalú munkájukat.