Karácsony egykori ellenfeleivel hirdetett programot, a rendezvényt megpróbálták megzavarni

Letakart lajstromszámú motorcsónakból kapucnival eltakart arcú alakok bömböltették a cirkuszi zenét.

– Büszke vagyok arra, hogy rengeteg vita után egységes programmal kanyarodunk rá a főpolgármester-választás kampány-hajrájára – mondta Karácsony Gergely vasárnapi programismertetésén. Az ellenzék közös főpolgármester-jelöltje már januárban is bemutatta vízióját „Budapest mindenkié” címmel. A mostani, végleges program a „Vegyük vissza Budapestet” erre alapult, Kálmán Olga, Kerpel-Fronius Gábor és Horváth Csaba ötleteivel kiegészülve. A szocialista politikus – aki a XIV. kerületben indul polgármester-jelöltként – az előválasztás első, míg a DK támogatásával korábban próbálkozó újságíró és a Momentum aspiránsa a második fordulóban volt Karácsony ellenfele. Kerpel-Fronius Gábor két programpontot emelt ki: minden korábbinál átláthatóbb Budapestet kell létrehozni, valamint a költségvetés egy részéről a polgárok közvetlen szavazással dönthetnének. – Ebből jóval több vita lesz, mint a nemzetinek és együttműködőnek csúfolt rendszerben, de ettől nem kell félni, a végén ugyanis jobb döntéseket hozunk – magyarázta. Kálmán Olga azt szeretné, ha Budapest élharcosa lenne a mostani rendszer megdöntésének. – Arról kell döntenie a fővárosiaknak, hogy parancsokat végrehajtó, kritikus helyzetekben hallgató vezetőjük legyen, vagy olyan, akinek a programja a szabadság visszanyerésére alapul – mondta. Kálmán Olga felidézte Orbán Viktor 2002-ben tett kijelentését, miszerint a haza nem lehet ellenzékben. Ez szerinte ma úgy hangzik helyesen, hogy a „szabadság nem lehet ellenzékben”. – Amikor Budapest jövőjéről kellene beszélni, Tarlós István mindig engem említ – kezdte Karácsony Gergely. A programról szólva elmondta, szeretne egy Budapest alkotmányt, amelyre azért van szükség, hogy legyenek szilárd alapjai a víziójuknak, szemben a Fidesz folyton változó, sodródó politikájával.

Karácsony megígérte, hogy a kerületekkel együtt talpra állítja az egészségügyet. Bár sokan demagógnak tartják – folytatta –, a politikus leszögezte: ragaszkodik ahhoz, hogy ne épüljön addig új stadion a városban, amíg nem lesz minden kerületben CT-készülék. A főpolgármester-jelölt a lakáshelyzetre is megoldást kínál, továbbra is a Tiborcz-adóból finanszírozná például azt, hogy egy fiatal számára ne csak álom maradjon a saját lakás. Egy lakásügyi ombudsmant is kinevezve, az albérleti piacon előforduló igazságtalanságok ellen. – Nem csak, amikor választás van, hanem minden évben legalább 20 ezer forint fűtéstámogatást adunk minden rászoruló nyugdíjasnak és nagycsaládosnak – ígérte meg. Fontos feladatnak nevezte a város zöldítését is, ezt faültetésekkel akarja megoldani, valamint „új Városligetet” hozna létre. A közösségi közlekedés árát pedig "okos, apró lépésekkel" csökkentené. Első lépésként vállalná, hogy a 14 éven aluliak számára ingyenes legyen a BKV.

Trollok támadása

Karácsony beszéde alatt beszűrődött a cirkuszi induló is. A rendezvényt egy hajón tartották, egyszercsak felbukkant egy letakart lajstromszámú motorcsónak, amin kapucnival eltakart arcú alakok bömböltették a zenét. Legutóbb fidelitasos fiatalok ugyanezzel az indulóval próbálták megzavarni Karácsony egyik programját. A kis közjáték után a politikus újra vitára hívta Tarlós Istvánt, megismételte, hogy neki teljesen mindegy hol és mikor rendezik, illetve az sem zavarja, ha Tarlós hozza a kis csipet-csapatát. (Itt vélhetően Puzsér Róbertre és Berki Krisztiánra utalt.) Az Index videója a trollokról: