Irán újabb támadásra készülhet, a külügy szerint nem biztos, hogy a háború elkerülhető

Több mint 20 billió dollárnyi az együttes tőkéje a We Mean Business-hez csatlakozó cégeknek. Az energiaszektorból feltűnően kevés az érdeklődő.

Az ENSZ klímacsúcs közeledtével több multinacionális vállalat is bejelentette, visszavágják kibocsátásukat az üvegházhatású gázok terén, és csatlakoznak egy klímavédő kezdeményezéshez, írja a Reuters . A We Mean Business egy júniusban, 28 óriásvállalat által indított kezdeményezés. A résztvevők különböző szinten elkötelezettek a klímavédelem felé, közülük 87 nagyvállalat - együttesen 2,3 billió dollárnyi piaci tőkével - a karbonsemlegességet, illetve a globális felmelegedés 1,5 fok alatt tartását vállalta a hírügynökség szerint.

A csatlakozó vállalatok közül a szén-dioxid kibocsátásuk 2050-ra való lenullázását tűzte ki célul többek közt a svájci Nestle vagy a francia L'Oreal. A 2015-ös párizsi klímaegyezmény, és az abban meghatározott legfeljebb 1,5 Celsius-fokos globális hőmérséklet-emelkedés szem előtt tartását vállalta például a finn Nokia és a francia Danone.



az sem mentené meg emberek százmillióit az ivóvízhiánytól, milliárdokat pedig az extrém hőhullámoktól

Az persze az ENSZ egy korábbi jelentéséből már tudható, hogy a felmelegedés 1,5 fok alatt tartására nincs különösebben esély, de ha sikerülne is, Két fokos felmelegedés esetén már 1-2 milliárd embert is érintene a vízhiány - és jelenleg ez is optimista becslésnek tekinthető. A csatlakozó cégek között feltűnően kevesen vannak azok is, melyek az energiaszektorban érdekeltek - annak ellenére, hogy ezek közül kerül ki az a maroknyi, 90-nél is kevesebb óriásvállalat, mely az üvegházhatású gázok kibocsátásának kétharmadáért felelős . A 30 évre előre vállalt kötelességek így ha a klímakatasztrófa lassítására csak alig alkalmasak is, minden esetre segítenek a We Mean Business-hez csatlakozó cégeknek visszaszerezni a részvényesek és befektetők bizalmát.