Szabad szemmel: von der Leyen túl sok engedményt tett, de lassan rájön, hogy jobb az óvatosság

És ha háború lesz, az "nem lesz korlátozott" Irán külügyminisztere szerint.

A jemeni húszik újabb Szaúd-Arábia elleni iráni támadásra figyelmeztetnek - írta vasárnapi számában a Wall Street Journal című amerikai lap. A lap bejrúti diplomáciai forrásokra hivatkozva úgy fogalmazott: húszi milicisták vezetői



azért jelezték a várható új támadásokat, mert Teherán nyomást gyakorolt rájuk annak érdekében, hogy vegyenek részt az akcióban.

A lap azonban megjegyezte, nem tudni, mennyire vehető komolyan a húszik bejelentése, de állítólag Szaúd-Arábiát és az Egyesült Államokat szintén informálták az újabb támadások veszélyéről. Mohamed Abdesz-Szalám húszi szóvivő minden esetre cáfolta, hogy a húszik bármiről is értesítették volna nyugati diplomatákat, Irán ENSZ-képviselete New Yorkban pedig nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

Nézetkülönbségek vannak a húszi csoportok között az Iránhoz fűződő kapcsolatokat illetően, Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok pedig megpróbált egyes húszi vezetőkkel tárgyalni, hogy rávegye őket a távolodásra Irántól. Egyes húszi csoportok úgy vélik, hogy Irán támogatása az egyedüli reményük a győzelemre a Szaúd-Arábia vezette koalíció elleni háborúban. A 2014 óta tartó polgárháború eddig csaknem 100 ezer halálos áldozatot követelt. A jemeni húszik különben péntek éjjel bejelentették, hogy leállítják a drón- és rakétatámadásaikat Szaúd-Arábia ellen

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter vasárnap New Yorkban tárgyalásokat folytatott Barham Salih iraki elnökkel és Tamím bin Hamád Al Táni sejkkel, Katar emírjével, sajtóértesülések szerint a többi között Iránról is. Szerdán az ENSZ-közgyűlés ülésszakának alkalmával az Egységesen a Nukleáris Irán ellen nevű laza szervezet tart Iránról tanácskozást, amelyen beszédet mond az amerikai diplomácia irányítója is.

Háborúról beszél az iráni külügyminiszter

Nem biztos, hogy elkerülhető a háború a térségben - jelentette ki Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter az amerikai CBS televíziónak adott interjújában vasárnap. Az iráni diplomácia vezetője úgy fogalmazott: "nem bizakodom". Ugyanakkor leszögezte:



hazája nem kezdeményez háborút, de bárki is kezdeményezze azt, "biztosan nem ő fejezi be".

Arra az újságírói kérdésre, hogy vajon ezen mit ért, Zaríf azt felelte: "ez azt jelenti, hogy a háború nem lesz korlátozott". Rossz döntésnek, "helytelen iránynak" nevezte az amerikai kormányzat pénteki bejelentését, amely szerint Washington katonákat és fegyvereket küld Szaúd-Arábiába. "Szerintem a jemeni háború befejezése segít" - fogalmazott ellenben.

Az iráni külügyminiszter megismételte a tények alapján jelenleg erősen vitatható állítást is, hogy a szaúdi olajlétesítmények ellen a múlt héten elkövetett dróntámadásban Teheránnak "nem volt szerepe". Mohamed Dzsavád Zaríf múlt csütörtökön is háborúval fenyegetett arra az esetre, ha Szaúd-Arábia vagy az Egyesült Államok támadást intézne hazája ellen. A külügyminiszter akkor a jemeni húszikat okolta a szaúdi támadásért.