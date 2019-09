Kenyára esküsznek: érdekes kísérlet lesz a hármas koalíció Németországban

Befagyasztotta az Ukrajnának szánt segélyeket, majd telefonált az elnöknek, hogy lenne egy kérése.

Donald Trump amerikai elnök 400 millió dollár (körülbelül 122 milliárd forint) ukrajnai segély befagyasztását rendelte el néhány nappal azelőtt, hogy felhívta Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, hogy indítson vizsgálatot Joe Biden volt amerikai alelnök és fia, Hunter ügyében - írta az AP amerikai hírügynökség névtelen forrásokra hivatkozva kedden. Trump tagadta, hogy a Biden-ügynek köze lett volna a segély befagyasztásához. Biden Trump egyik fő politikai ellenfele és a Demokrata Párt legnagyobb támogatottságot élvező pályázója az elnökjelöltségre. A The Washington Post és a The New York Times című amerikai napilap múlt csütörtökön, illetve pénteken meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írta, hogy az amerikai elnök egy júliusi telefonbeszélgetésben állítólag nyomatékosan arra kérte Zelenszkijt, hogy indítson vizsgálatot Joe Biden és fia ellen. Az amerikai elnök "nevetségesnek" minősítette a névtelen bejelentést, szombaton a Twitteren pedig azt írta: telefonbeszélgetése "rutinszerű és teljesen rendben volt". Vadim Prisztajko ukrán külügyminiszter is cáfolta a nyomásgyakorlásra vonatkozó sajtóértesüléseket. Az amerikai sajtó korábbi beszámolói szerint Joe Biden - aki 2009-2017 között Barack Obama alelnöke volt - 2014-ben támogatta Viktor Janukovics akkori Moszkva-barát ukrán elnök megbuktatását, és az új elnöknek, Petro Porosenkónak katonai támogatást ígért, de cserébe azt követelte, hogy az ő Hunter nevű fiát tegyék meg az ukrán gázipari cég igazgatótanácsa tagjának. Ez meg is történt. Később, amikor az ukrán ügyészség vizsgálódni akart volna Hunter Biden havi 166 ezer dolláros juttatásának ügyében, Joe Biden azzal fenyegetőzött, hogy leváltatja a főügyészt. Bidenék ukrajnai szerepe ugyan vetett fel kérdéseket, és úgy tűnt, hogy az új ukrán vezetés így igyekszik az Obama-kormányzat kegyeibe férkőzni, sem Joe, sem Hunter Biden büntetőjogi felelőssége nem merült fel. A két amerikai lap jelentése nyomán pénteken demokrata párti törvényhozók vizsgálatot sürgettek annak kiderítésére, hogy vajon Trump és ügyvédje nyomást gyakorolt-e az ukrán kormányra annak érdekében, hogy a 2020-as amerikai elnökválasztás idején hozzon nyilvánosságra kompromittáló dolgokat a választási vetélytársáról. Az értesülés hatására még többen sorakoztak fel a Trump felmentésére irányuló alkotmányos vádeljárás (impeachment) demokrata kezdeményezése mögött. A kongresszus hétfőn azt kérte, hogy teljes terjedelmükben hozzák nyilvánosságra a Trump elleni vádakat, illetve tegyék közzé az amerikai és az ukrán elnök telefonbeszélgetésének átiratát.