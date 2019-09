Most már biztos, hogy szalmonella fertőzte meg a hajdúsámsoni gyerekeket

Hogy-hogy nem, rossz helyre továbbították kérelmüket, majd további pontosításokat vártak tőlük.

A hivatali packázás eredményeként valószínűleg már csak az október 13-án esedékes választások után kaphat engedélyt plakátolásra a szekszárdi ellenzék, aminek meglévő hirdetéseit is szorgalmasan leszedeti a fideszes önkormányzat – tudta meg a Magyar Hang

A kérelem rossz helyre megy, a válasz heteket késik

Az ellenzéki polgármesterjelölt, Bomba Gábor a lapnak nyilatkozva elmondta, Az Éljen Szekszárd Egyesület augusztus 29-én adta be hozzájárulási kérelmét a plakátok kihelyezésére, amit a jegyző „véletlenül” a Polgármesteri Hivatal egy olyan igazgatóságának (Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság) adott át, ami nem volt illetékes az ügyben.

Csak két héttel később, szeptember 12-én kapott a szervezet – postai úton – értesítést arról, hogy ők nem illetékesek az ügyben, ezért

nyújtsuk be kérelmünket újra az általuk megnevezett osztálynak, ami egyébként az igazgatóság irányítása alatt áll – vázolta az abszurd helyzetet Bomba.

Pontosan melyik villanyoszlopon kampányolnának?

A polgármesterjelölt szerint szeptember 20-án, azaz múlt pénteken újabb levelet küldött nekik az igazgatóság, amelyben már az írják, ügyüket ugyan továbbították az illetékes osztálynak, ám mégis nyújtsanak be új kérelmet, amelyben pontosan megnevezik, a város mely villanyoszlopaira szeretnének plakátokat helyezni. Bomba szerint a kérés teljesíthetetlen, hacsak nem GPS-koordinátákat ad meg, ráadásul ha új kérelmet nyújt be, az önkormányzat újraindítja az ügyintézési határidőt, ami az itt szokásos 30-60 nappal számolva jócskán az október 13-i választások után bírálnának el. Az Éljen Szekszárdnak most is vannak hirdetései a városban, ám egyre kevsebb. A Helyi Választási Bizottság ugyanis első fokon plakátok eltávolítására kötelezte a szervezetet. Bár a döntés nem jogerős –az ÉSZ fellebbezett – az önkormányzat emberei megkezdték a plakátok eltávolítását. Bomba Gábor leszögezte: most az a helyzet Szekszárdon, hogy az Éljen Szekszárdnak nincs hozzájárulása plakát kihelyezésére, miközben a kormánypárt a fizetett hirdetésekkel lepte el a várost. Érdekes módon a másik induló, a MI Hazánk „ellenzéki” párt plakátjai pedig nem zavarják sem az önkormányzatot, sem a Helyi Választási Bizottságot (ők az egyedüliek, akik nem álltak be Bomba mögé.) Bomba Gábor szerint ebből országos probléma lehet, ugyanis egy új jogszabály-módosítás miatt a választási plakátok a kampány kezdetétől ugyan korlátozás nélkül ingyen kihelyezhetők, de ehhez előzetes hozzájárulás kell annak a tárgynak a tulajdonosától, amelyre ki akarják függeszteni a plakátot. A kormánypárti indulóknak nincs szüksége ilyen hozzájárulásra, hiszen ők pénzért az óriásplakátokon, hirdető oszlopokon, villanyoszlopok fizetett reklámfelületein is meg tudnak jelenni. Az ellenük indulóknak azonban marad a villanyoszlop, táblák, lámpák.

Már a neve miatt is bepanaszolták

Fogást jelentett rövid ideig a polgármester-jelöltön saját vezetékneve is: a Helyi Választási Bizottsághoz panaszt nyújtottak is, ami azt sérelmezte, hogy Bomba neve és plakátja túlságosan hasonlít egy energiaitalra és annak külső megjelenési formájára. A 444.hu azt ia kiderítette, hogy az a személy, aki az energiaital gyártójának is levelet küldött Bomba szerinte jogsértő kampányáról, nem volt más, mint Móra Viktória, a korábbi szekszárdi polgármesternek, jelenleg a térség fideszes országgyűlési képviselőjének, Horváth Istvánnak a kabinetfőnöke. A névhasználat ügyében egyébként a választási bizottság Bomba Gábornak adott igazat, aki továbbra is használhatja nevét és az abból gyártott logót.