Eddig 14 országban legalább 106 embert betegedett meg, valószínűleg egy ízesített instant tészta állhat a háttérben.
A probléma okának felderítése érdekében azonnali, mindenre kiterjedő vízmintázási programot hajtanak végre.
Az érintett termékek bármely Aldi üzletbe visszavihetők, a termékek árát blokk nélkül visszatérítik.
Több száz gyermek betegedett meg, Franciaországban 81-en, közülük huszonkettőt kórházban ápoltak
Azt kérik, hogy aki vett ilyen terméket, az ne fogyassza el.
Az Auchan arra kéri a vásárlókat, hogy ne fogyasszák el a terméket.
A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján Magyarországon a budapesti Culinaris Kft.-hez szállítottak a termékből.
A melegben virgonc és fertőző, ételmérgezéses tüneteket okozó baktériumok leggyakoribb forrása a nem megfelelően megsütött, majd helytelenül, hűtés nélkül tárolt hús.
A hatósági intézkedés folyamatban van.
Szalmonella baktériumot tartalmazó Multi Fit Native nyúlfül kutyaeledelt hívtak vissza a forgalomból - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn honlapján.
A termék bármelyik áruházba visszavihető, az üzletlánc blokk nélkül is visszatéríti vételárát.
Szeptemberben több száz gyerek lett rosszul, 60-an kórházba is kerültek. A kormányhivatal szerint azért, mert gyenge volt a konyhai szappan.
Őrölt mandulát hív vissza az Aldi, mert a termékben szalmonellát mutattak ki - közölte az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. pénteken az MTI-vel.
Minden érintett felnőtt és a gyerekek többsége is elhagyhatta a kórházat a hajdúsámsoni szalmonellafertőzés után.
Az egészségügyi ellátás alatt állók közül senki sincs súlyos, életveszélyes állapotban.
Eddig összesen 75 beteget láttak el, 11-en hazamehettek.
Már 60 gyereket kezelnek a szalmonellára jellemző tünetekkel, életveszélyben szerencsére egyikük sincs.
Szalmonellával szennyezett kutyaeledelt hív vissza a Fressnapf - közölte az áruházláncra hivatkozva kedden a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
Augusztus eleje óta immár a harmadik szalmonella-fertőzéshullám söpör végig a kaposvári bölcsődéken, s eddig több mint száz gyerek betegedett meg hosszabb-rövidebb időre. A szülők és a gondozók aggódnak, emellett úgy vélik, az illetékesek sokáig megpróbálták elhallgatni a járványt – a hivatalos verzió szerint még mindig nem tudni, mi okozta a tömeges megbetegedéseket.
A főleg nyáron előforduló, hasmenéssel járó szalmonellafertőzés általában sok kisgyermeket érint. Friss alapanyagok használatával, a lejárati idők figyelésével, az élelmiszerek hűtésével azonban megelőzhető az akár súlyos következményekkel is járó betegség – olvasható a WEBBetegen.
Minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül kivonta a forgalomból Golden Sun Bio amaránt, 500g-os termékét a Lidl áruházlánc, mivel az szalmonellával szennyezett lehet - olvasható a Nébih honlapján.
Lengyelországban gyártott, szalmonella baktériummal szennyezett áfonyás fehércsokoládé kerülhetett kereskedelmi forgalomba Magyarországon, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a német hatóság bejelentése alapján értesült az esetről - közölte a Nébih a honlapján kedden.
Szalmonellával szennyezett kölesgolyót hívott vissza a Lidl Magyarország Bt. - tette közzé a cég szerdán a honlapján.
Kutatók egy csoportja szalmonella fertőzés elleni vakcinát dolgozott ki, amelyet szájon át juttathatunk a szervezetbe - adta hírül a babaszoba.hu. A University of Texas munkatársai már korábban is összeállítottak egy vakcinát, a Salmonella Typhimurium baktérium három genetikailag módosított változatából.
A zágrábi mezőgazdasági minisztérium kedden úgy döntött, visszavonja a piacról az Sezam Integralni nevű bioterméket, mert szalmonellát okozhat. A termék valójában Ugandából származik, de Horvátországban a forgalmazó újracsomagolja.
Visszahívja a Lidl Magyarország a 100 grammos Mikado csemege-csípős fűszerpaprika-őrleményt, amelynek minőségmegőrzési ideje 2016. december 26-án jár le, mert saját minőségellenőrzési vizsgálatai során a termékben szalmonella-szennyezettséget mutattak ki.
Szalmonellát mutattak ki egy Magyarországon gyártott karácsonyi kekszben - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján szerdán.
A Podravka kivonja Szlovákiában a forgalomból a vegetát – írta a Paraméter honlapja. Mindennek az oka a szalmonella.
A szalmonellafertőzés által érintett enyingi iskola részéről semmilyen hiányosságot nem állapított meg a Fejér Megyei Kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének vizsgálata - közölte az intézmény igazgatója kedden az MTI-vel.