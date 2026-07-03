Szalmonellafertőzés a kaposvári bölcsődékben: több mint száz gyerek betegedett meg

Augusztus eleje óta immár a harmadik szalmonella-fertőzéshullám söpör végig a kaposvári bölcsődéken, s eddig több mint száz gyerek betegedett meg hosszabb-rövidebb időre. A szülők és a gondozók aggódnak, emellett úgy vélik, az illetékesek sokáig megpróbálták elhallgatni a járványt – a hivatalos verzió szerint még mindig nem tudni, mi okozta a tömeges megbetegedéseket.