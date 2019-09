Csodálatos állapotú, működőképes Ford T-modellt szerzett a Közlekedési Múzeum

A világhírű autóból így már kettő is a múzeum tulajdonában van. A másik is szép, csak nem működik.

Az autóközlekedés történetének világszerte talán legismertebb legendája került a Közlekedési Múzeumba - írja saját honlapján az intézmény . Ráadásul a modellből is egy különösen izgalmas darabról van szó, ugyanis a megkímélt állapotú modell a 2013-as Old Timer Show-n kategóriájában aranyérmet szerzett, és még üzemképes is. „Fontos célunk, hogy a magyar közlekedés kiemelkedő értékeit megőrizzük és bemutassuk. A most gyűjteményünkbe került Ford T-modell több mint kilencven éves, kiváló állapotban van és üzemképes. A típus magyar szempontból is nagy jelentőségű, hiszen a tervezői csapatban két neves konstruktőr, Galamb József és Farkas Jenő is dolgozott. Terveink szerint a múzeum frissen beszerzett Ford T-modellje többször is megjelenik majd eseményeinken a nagyközönség előtt” – nyilatkozta a jármű beszerzéséről Vitézy Dávid főigazgató.