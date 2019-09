8000 forint szavazatpénzt kapnak az önkormányzattól a józsefvárosi idősek

Mit ad isten, az idősek világnapja még éppen az önkormányzati választások előtt van.

Eddig nem pénzzel fejezte ki háláját a VIII. kerületi önkormányzat az idősek felé, hiszen be kellett érniük ingyenes színház-látogatás lehetőségével, gyógyszer-támogatással, élelmiszerutalvánnyal, fűtéstámogatással és egészségügyi szűrésekkel. Most azonban, hogy közeledik az önkormányzati választások dátuma, az önkormányzat szükségét érezte annak, hogy végre a pénzt is bevesse köszönete jeléül. Sára Botond, a VIII. kerület polgármestere saját Facebook-oldalán jelentette be , hogy