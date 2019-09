Stock fotó adatbázisból vették a Volánbusz új, "költséghatékony" logóját

A miniszterelnök-helyettes vasárnap jelentette be: átfogó megállapodást kötött a magyar kormány és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, amelynek értelmében az EMIH a „legmagasabb kategóriában elismert egyházzá válik”.

A döntés elvileg már megszületett, de – szemben a távirat iroda korábbi hírével – a finanszírozási megállapodást még nem írta alá a magyar kormány és a Köves Slomó rabbi vezette Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH). Mivel a szerződés még nem publikus, egyelőre annak pontos tartalma sem ismert. Vasárnap késő este számoltunk be mi is az MTI nyomán arról , hogy a szentendrei új zsinagóga avatási ünnepségén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes bejelentette: átfogó megállapodást kötött a magyar kormány és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, amelynek értelmében az EMIH a „legmagasabb kategóriában elismert egyházzá válik”. Semjén szerint ezzel alanyi jogon jár az állami, önkormányzati intézményrendszerrel azonos finanszírozás minden közfeladatot átvállaló intézmény tekintetében, legyen az oktatási, szociális, kulturális vagy az élet bármely területét érintő közfeladat-átvállalás. A megállapodás alapján a fegyveres testületeknél felállhat az EMIH tábori lelkészi szolgálata. A távirati iroda tudósítása több kérdést is felvet. A törvény értelmében ugyanis csak „bevett”, „államilag elismert” egyházak vannak. A kormány jogsértő módon ezt a státuszt nem hajlandó meg-, illetve visszaadni az Iványi Gábor-féle felekezetnek, az EMIH viszont eddig is ebbe a csoportba tartozott. Ellenben olyan fogalom, hogy „legmagasabb kategóriában elismert egyház” nem létezik. Nem teljesen világos, hogy milyen anyagi vetülete van a szóban forgó megállapodásnak: tudomásunk szerint az EMIH előzőleg is megkapta az állami támogatást intézményei után. Magyarázatra szorul az is, mennyiben teremt új helyzetet az a kitétel, hogy a fegyveres testületeknél felállhat az EMIH tábori lelkészi szolgálata. Hiszen a Honvédelem.hu 2012 tavaszán közölte, hogy Hende Csaba akkori tárcavezető a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Tábori Rabbinátus tábori főrabbijává nevezte ki Köves Slomó rabbit. Az erről szóló dokumentumot Hende május 2-án adta át a minisztérium Balaton utcai épületében. Az eseményen Hende Csaba így méltatta a rabbit: „személyében egy rendkívül elkötelezett, nemes gondolkodású hazafit ismertem meg”. Köves Slomó nagy megtiszteltetésnek nevezte a megbízatást, hangsúlyozva, feladatainak ellátásakor „mindvégig azon lesz, hogy Magyarországot és a Magyar Honvédséget szolgálja”. Elküldtük kérdéseinket Semjén Zsoltnak, és egyebek mellett azt is kértük tőle, juttassa el számunkra az EMIH-hel kötött megállapodás szövegét. A KDNP sajtóirodája válaszolt, ebből az derült ki, hogy a szerződést még nem is írták alá. Semjén Zsolt a kormány döntését jelentette be Szentendrén, „amint a megállapodást aláírják, a Magyar Közlönyben olvashatók lesznek a részletek” – írta a KDNP. Köves Slomó lapunk érdeklődésére későbbre ígért választ. Kerestük Heisler Andrást, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnökét is, hátha neki vannak érdemi információi arról, mi történik. „A megjelent hír elsőre a Mazsihisz számára is nehezen értelmezhető” – mondta Heisler, aki ennél bővebben nem kívánt nyilatkozni.